Nach der Schalke-MV wird noch einmal gewählt – das sorgt für Diskussionen

Endlich gute Laune bei einer S04-MV! Die Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 am Samstag (15. November) war im Gegensatz zu den meisten vorherigen nicht geprägt von heftigen Diskussionen, Kritik und Existenzängsten. Stattdessen herrschte dank des Aufwärtstrends konstruktive und positive Stimmung.

So ging die MV auch deutlich kürzer als die letzten. Gewählt wurde dennoch: Plätze im Aufsichtsrat und Wahlausschuss wurden neu vergeben. Ersterer kam anschließend direkt zusammen – und traf nach der Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 eine Entscheidung, die doch noch für rege Diskussionen sorgte.

FC Schalke 04: Aufsichtsrat wählt Vorsitzenden

Die neuen Mitglieder in Wahlausschuss und Aufsichtsrat (hier alles zu den Wahlen) durften alle anwesenden S04-Mitglieder bestimmen. Die anschließende Wahl aber fand hinter verschlossenen Türen statt. Direkt im Anschluss an die MV kam der neuformierte Aufsichtsrat direkt zusammen und wählte intern seinen Anführer. Eine Entscheidung mit Tragweite, denn der Aufsichtsratsvorsitz gehört zu den mächtigsten Ämtern im Verein.

Inhaber Axel Hefer stand in den letzten Jahren mächtig unter Beschuss. Für viele Schalke-Fans ist er für diesen Posten nicht geeignet und trägt eine erhebliche Mitschuld am Niedergang der letzten Jahre. Andere dagegen stärkten ihm stets den Rücken. Nun ist klar: Hefer bleibt Aufsichtsratsvorsitzender.

Axel Hefer im Amt bestätigt

Einstimmig bestätigte der Aufsichtsrat ihn im Amt. Für ein Jahr hat der 48-Jährige nun Sicherheit über sein Amt. Dann wird es spannend. Bei der nächsten MV am 18. Juli 2026 muss er erneut für seinen Platz im Aufsichtsrat kandidieren. Seine dreijährige Amtszeit endet und er müsste neu gewählt werden, um im Gremium zu bleiben – und logischerweise auch, um es weiterhin anzuführen.

So wird die Für-und-Wider-Debatte um Axel Hefer und seine mächtige Position beim FC Schalke 04 im nächsten Jahr noch einmal mehr Fahrt aufnehmen. Den Rückhalt seines Vertrauten, dem Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann, hat er dabei sicher.