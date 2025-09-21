Lobeshymne auf Schalke-Star – Muslic kommt bei IHM ins schwärmen

Schalke hat drei wichtige Punkte aus Magdeburg mit nach Hause nehmen können. Die Mannschaft von Miron Muslic rangiert nach sechs Spieltagen damit vorerst auf Tabellenplatz vier. Ein Saisonstart, mit dem vorher so nicht zu rechnen war.

Nach dem Dreier gegen den FCM zeigte sich S04-Trainer Muslic hochzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Vor allem ein Spieler wurde dabei regelrecht mit Lob überhäuft. Er scheint auf Schalke nun endgültig angekommen zu sein.

Schalke: Schallenberg mit starker Leistung

Der Jubel auf Schalke war im Sommer 2023 groß, als Ron Schallenberg für gut zwei Millionen Euro vom SC Paderborn nach Gelsenkirchen wechselte. Der Sechser sollte bei der Mission Wiederaufstieg eine entscheidende Rolle einnehmen. Doch dieses Vorhaben scheiterte kläglich. Stattdessen spielte Königsblau in den letzten zwei Spielzeiten keinen guten Fußball. Das konnte auch Schallenberg – der oft als Innenverteidiger aushelfen musste – nicht verhindern.

Unter Muslic hat sich Schalke jedoch gewandelt. Auch Schallenberg blüht unter dem Österreicher auf, ist auf der Sechs absolut gesetzt. Nach dem Sieg in Magdeburg machte Muslic seine Zufriedenheit mit dem 26-Jährigen deutlich: „Ein Stabilisator. Er macht das unglaublich geschickt und sehr, sehr spielintelligent.“ Vor allem das Zusammenspiel mit Neuzugang Soufiane El-Faouzi tue Schallenberg gut, erklärt Muslic weiter.

Schallenbergs Vertrag läuft aus

Angesichts seiner derzeit stabilen Leistungen ist ein Blick auf Schallenbergs Vertragssituation umso beängstigender. Denn dieser läuft nur noch bis Sommer 2026. Aber: Laut einem Bericht der „WAZ“ verlängert sich der Kontrakt des gebürtigen Paderborners automatisch bis 2027, sollte Schallenberg in dieser Saison eine gewisse Anzahl an Partien absolvieren.

Dass diese Klausel erreicht wird, soll angesichts Schallenbergs Rolle unter Muslic nur eine Formsache sein. Eine Verlängerung über 2027 hinaus stehe derzeit jedoch nicht zur Debatte.