Plant Miron Muslic den Juwel-Coup? Entscheidung von Schalke-Trainer lässt aufhorchen

Am Sonntag (5. Oktober) steht dem FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga ein echter Härtetest bevor: Das Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld. Nach dem wichtigen 1:0-Erfolg gegen Greuther Fürth wollen die Königsblauen nun nachlegen.

Doch die Aufgabe gegen Bielefeld dürfte alles andere als leicht werden. Schalke-Trainer Miron Muslic tüftelt bereits an der besten Aufstellung – und sorgt im Training für eine Überraschung.

Neu im Fokus beim FC Schalke 04

Ein Name macht derzeit bei Schalke die Runde: Mika Khadr. Der junge Innenverteidiger aus der U23-Mannschaft darf sich nun auch bei den Profis beweisen. Seit Dienstag (30. September) trainiert der 19-jährige Defensivspezialist mit der ersten Mannschaft. Eine Belohnung für seine starken Leistungen im Nachwuchs? Möglich. Laut „Ruhr24“ soll Khadr bis auf Weiteres Teil der Profi-Einheiten bleiben.

Das könnte auch mit der verletzungsbedingten Abwesenheit von Timo Becker zusammenhängen. Der erfahrene Verteidiger fehlt den Schalkern aktuell, sodass Muslic nach Alternativen sucht. Für Khadr eine Riesenchance, sich auf größerer Bühne zu beweisen.

Hoffnungsträger Porath wieder im Training

Doch es gibt auch positive Nachrichten für den FC Schalke 04. Finn Porath, der zuletzt krankheitsbedingt kürzertreten musste, scheint auf dem Weg der Besserung zu sein. Der Siegtorschütze gegen Greuther Fürth konnte am Dienstag bereits wieder individuell trainieren. Es sieht gut aus, dass er bis zum Wochenende vollständig fit ist.

Der nächste Team-Einsatz rückt somit in greifbare Nähe. Der Ex-Kieler hatte die Montagseinheit zuvor komplett auslassen müssen. Doch nun arbeitet er sich langsam an das Mannschaftstraining heran – sehr zur Erleichterung des Trainerteams.

Weitere Spieler trainieren individuell

Auch Max Grüger und Zaid Amoussou-Tchibara absolvierten zuletzt separate Einheiten vom restlichen Team. Beide Spieler könnten Optionen für die Kaderbreite des FC Schalke 04 sein, wenn die Belastungen im Saisonverlauf zunehmen.

Wie die endgültige Startelf gegen Bielefeld aussehen wird, bleibt also abzuwarten. Spannung und Vorfreude auf die Partie gegen Arminia sind aber bei den Schalker Fans jetzt schon spürbar.