Fans hören genau hin: Neuzugang bringt Schalke-Coach Muslic ins Schwärmen

Christian Gomis hat bei seinem Debüt für den FC Schalke 04 gleich einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Stürmer, erst kürzlich für 1,5 Millionen Euro vom FC Winterthur gekommen, zeigte im Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach, warum die Königsblauen auf ihn setzen. Trainer Miron Muslic war voll des Lobes.

FC Schalke 04 begeistert von Gomis

Die Partie endete zwar mit einer 0:2-Niederlage, doch Gomis‘ Leistung überstrahlte aus Knappen-Sicht das Ergebnis. Der 25-Jährige lief im 3-4-2-1-System als zentrale Sturmspitze auf. Trotz erst zwei gemeinsamer Trainingseinheiten war er ein belebendes Element im Schalker Spiel. „Er hat sich sehr, sehr gut integriert“, lobte Muslic bei „Sky“.

Der FC Schalke 04 ließ insgesamt 20 Spieler zum Einsatz kommen. Doch Gomis fiel besonders auf. Muslic fand klare Worte: „Es war klar, dass er genau das Profil mitbringt, das wir gesucht haben.“ Gomis scheint die Erwartungen bereits zum ersten Mal erfüllt zu haben – und das bei einem Testspiel!

Neuzugang ist ein Hoffnungsträger für Schalke

Gomis‘ Premiereneinsatz im Schalke-Trikot deutet auf eine spannende Saison hin. Er zeigte nicht nur Einsatz, sondern verstand sich sofort mit seinen Teamkollegen. Muslic war begeistert: „Für seine erst zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft war er sehr gut connectet mit den anderen Jungs.“

Mit Christian Gomis hat der FC Schalke 04 sich einen echten Hoffnungsträger gesichert. Der Angreifer könnte die dringend benötigte Verstärkung in der Offensive liefern. Fans und Verantwortliche dürfen gespannt sein, wie sich der Neuzugang in der kommenden Saison entwickelt.

