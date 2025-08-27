Sylla vor dem Abflug! Schalke hofft auf nächsten dicken Geldregen

Bis zuletzt war auf Schalke die Hoffnung groß, dass Moussa Sylla doch noch bei Königsblau bleiben würde. Doch die finanziellen Sorgen des Revierklubs zwingen die Verantwortlichen letztendlich wohl zu einem Verkauf.

Das Problem: Trotz zahlreicher Interessenten erreichte Sportvorstand Frank Baumann zuletzt noch keine Offerte, die den Schalke-Boss zufriedenstellte. Nun aber könnte es endlich konkret werden. Geht es für Sylla auf die Insel?

Schalke: Sylla vor Wechsel zu Leicester

Anderlecht, Swansea, Rennes… Zahlreiche Klubs sollen sich in diesem Sommer bereits mit Sylla beschäftigt haben. Verwunderlich ist das nicht, schließlich ist Schalkes Nummer neun seit seiner Ankunft im Sommer 2024 voll eingeschlagen. 17 Tore in 32 Pflichtspieleinsätzen sprechen eine deutliche Sprache. Ein weiterer Treffer wird jedoch wohl nicht mehr dazukommen.

Denn am Mittwoch (27. August) fehlte Sylla bereits im Schalker Mannschaftstraining. Die offizielle Begründung: Magendarm. Doch dahinter könnte durchaus ein anbahnender Abgang stecken. Das berichtet die „Bild„. Für Sylla soll es wohl zu Leicester City gehen. Der Premier-League-Absteiger sucht derzeit händeringend nach einem neuen Torjäger.

Schalke hofft auf Wettbieten

Als Ablöse für Sylla stehen derzeit fünf bis sechs Millionen Euro im Raum. Dazu sollen allerdings noch eine Weiterverkaufsbeteiligung sowie mögliche Bonuszahlungen kommen, die aus Sicht des S04 realistisch zu erreichen sind. In diesem Fall könnte sich die Ablöse für Sylla am Ende auf circa sieben Millionen Euro belaufen.

Doch ein Transfer ist noch keineswegs in Stein gemeißelt. Demnach soll auch ein weiterer Klub aus Englands zweiter Liga an Sylla dran sein. Es könnte sich letztendlich also ein Wettbieten um den 25-Jährigen anbahnen. Das dürfte Schalke nur recht sein.