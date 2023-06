FC Schalke 04: Wechsel-Entscheidung gefallen! Fans am Boden – „Bin gebrochen“

Die Fans waren vorbereitet, trotzdem trifft es sie nun knallhart. Moritz Jenz hat seine Zukunftsentscheidung gefällt. Statt für den FC Schalke 04 spielt er künftig für den VfL Wolfsburg. Das bestätigten die Niedersachsen am Freitag.

Auch wenn er seinen Abschied vom FC Schalke 04 bereits verkündet hatte, ist dieser Deal eine Überraschung. Bislang war man davon ausgegangen, dass Jenz nach dem Leih-Ende zu seinem Heimatverein FC Lorient zurückkehrt.

FC Schalke 04: Moritz Jenz vor Wechsel nach Wolfsburg

Er war nur eine Rückrunde auf Schalke – und hatte trotzdem alle Herzen im Sturm erobert. Moritz Jenz war ein Hauptgrund für die 180-Grad-Wende, durch die Königsblau bis zum letzten Spieltag auf den Klassenerhalt hoffen durfte. Als das Wunder ausblieb, war schnell klar: Jenz wird man wohl nicht halten können.

Kurz darauf machte es auch der Verteidiger offiziell. „Die Entscheidung, mich von euch zu trennen, war leider unausweichlich und lag weder in meiner noch in der Hand von Schalke 04“, sagte er. Nun steht auch fest, wo seine sportliche Zukunft liegt. Statt nach Leihende nach Lorient zurückzukehren, bleibt der 24-Jährige in Deutschland. Inzwischen ist der Wechsel zum VfL Wolfsburg fix undverkündet.

S04-Fans traurig – „Alles tut weh“

Sieben bis zehn Millionen Euro Ablöse zahlen die „Wölfe“ für Jenz. Summen, bei denen jeder Schalker weiß, dass sein Klub chancenlos war. Trotzdem trifft der Wechsel die Fans des FC Schalke 04 hart. Vom emotionalen und wilden S04 zum sterilen VfL – von der stets ausverkauften Arena in die größte Bibliothek Niedersachsens. Als neue Heimat ihres Lieblings hätten sich alle Knappen etwas anderes vorgestellt.

„Bin gebrochen“

„Alles tut weh“

„Es ist wirklich zum Erbrechen. Anders kann man es nicht bezeichnen. Spieler wie Jenz oder Bülter wurden von Schalke entdeckt und gefördert. Damit dann so Retorten Schmutz diese Spieler holt“

„Puh, Wolfsburg…“

Zu ändern ist es nicht. Nun liegt es bei den sportlichen Verantwortlichen des FC Schalke 04, einen geeigneten Nachfolger für Moritz Jenz zu finden. Das wird nicht einfach.