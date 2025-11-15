Entscheidung gefallen! Schalke-Mitglieder lassen keinen Zweifel

Die erneute Länderspielpause hat der FC Schalke 04 für einen wichtigen Termin genutzt. Am Samstag (15. November) fand in der Veltins-Arena die Mitgliederversammlung des Zweitligisten an. 2.303 Mitglieder nahmen laut Vereinsangaben an dieser teil.

Ein wichtiger Tagespunkt war dabei die Wahl von zwei Mitgliedern des Aufsichtsrates. Die Mandate von Rolf Haselhorst und Johannes Struckmeier im mächtigsten Gremium des FC Schalke 04 waren ausgelaufen. Beide stellten sich zur Wiederwahl. Doch nur einer durfte am Ende jubeln.

Schalke wählt neue AR-Mitglieder

Neben Haselhorst und Struckmeier waren auch Stefan Hegmanns und Raphael Brinkert vom Wahlausschuss zugelassen worden. Letzterer appellierte in seiner Rede vor der Wahl an die anwesenden Mitglieder, S04 wieder groß machen zu wollen und dass es dafür den Zusammenhalt von allen Schalkern brauche. Seine Konkurrenten gaben sich in ihren Reden etwas gemäßigter, doch im Kern gaben auch sie das Ziel aus, den Klub wieder erstklassig zu machen.

Dann waren die Mitglieder in der Arena an der Reihe. Von den 2.303 anwesenden Schalke-Anhängern waren 2.262 stimmberechtigt. Da S04 zwei Kandidaten für den Aufsichtsrat suchte, durfte jeder zwei Stimmen abgeben.

Brinkert nicht gewählt

Und das taten sie – zum Leidwesen von Brinkert und auch Haselhorst – sehr deutlich. 1.556 Mitglieder stimmten für Stefan Hegmanns, der damit ebenso in den Aufsichtsrat einzieht wie Johannes Struckmeier, auf den 1.376 Stimmen entfielen.

Brinkert (577 Stimmen) und Haselhorst (662 Stimmen) fehlte letztlich einiges, um es in das S04-Gremium zu schaffen. Nachdem Hegmanns und Struckmeier ihre Wahl angenommen hatten, war ihr Einzug in den AR offiziell.

Schalke hält weitere Wahl ab

Kurz darauf wurden bei der Mitgliederversammlung (hier mehr zu dieser lesen) auch zwei neue Mitglieder für den Wahlausschuss des Vereins gewählt. Dabei erhielten Nathalie van den Meulenhof und Anja Wortmann die meisten Stimmen. Insgesamt besteht das Gremium auch in Zukunft aus acht Mitgliedern.