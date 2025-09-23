Lobeshymne auf Miron Muslic – Ex-Schalke-Star wird deutlich

Miron Muslic schwebt mit Schalke derzeit auf einer Erfolgswelle. Der 43-Jährige hat mit Königsblau einen starken Saisonstart hinter sich, den man S04 vielerorts zuvor nicht zugetraut hatte.

Kevin Kuranyi sieht der Zukunft auf Schalke daher positiv entgegen, vor allem dank Miron Muslic. Im Interview mit dem „Kicker“ lobt Kuranyi vor allem dessen „Schalke-Charakter“.

Schalke braucht Teamgeist und Zusammenhalt

Kuranyi hebt dabei vor allem die schwierigen finanziellen Voraussetzungen des Klubs hervor, unter denen Muslic zu arbeiten hat. Dennoch sagt der ehemalige Schalke-Stürmer: „Ich hoffe, dass die Mannschaft trotzdem eine gute Saison spielt. Ich traue ihnen schon etwas zu – vor allem unter diesem Trainer.“ Die Konkurrenz sei jedoch oft qualitativ besser besetzt.

Auf die derzeitige Situation auf Schalke angesprochen sagt Kuranyi deutlich: „Dass Schalke ein Traditionsverein ist, der ganz nach oben gehört, ist klar. Es tut weh, dass sie zweite Liga spielen“. Er glaube jedoch fest daran, dass Schalke trotz Konkurrenz mithalten kann, wenn das Team geschlossen auftritt. Der Traditionsverein gehört für ihn in die Bundesliga. Die aktuelle Situation tue ihm daher persönlich sehr weh.

Kuranyi ohne Titel auf Schalke

Zwischen 2005 und 2010 spielte Kuranyi für Schalke, nachdem er zuvor den VfB Stuttgart verlassen hatte. Ein lukratives Angebot und hohe sportliche Ambitionen zogen ihn nach Gelsenkirchen. Zwar wurde der VfB nach Kuranyis Wechsel Meister, doch er bereue seine Entscheidung nicht.

Trotz fehlender Titel bewertet Kuranyi seine fünf Jahre auf Schalke als erfolgreich: „Wir haben immer unter den ersten Drei mitgespielt und sind auch in der Champions League weit gekommen. Das war eine besondere Zeit, für die ich dem Verein und den Fans dankbar bin.“

