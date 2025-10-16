Schalke-Juwel wird zum Rätsel – Muslic dämpft die Erwartungen

Unter der Woche gab es Grund zur Freude bei den Knappen. Nach langer Verletzung kehrte Max Grüger wieder voll ins Mannschaftstraining zurück. Auch Peter Remmert konnte teilintegriert am Schalke-Training teilnehmen.

Die Verletzungsreihen lichten sich zunehmend, doch ein Schalke-Spieler bleibt ein Rätsel: Emil Höjlund. Der Stürmer fehlt seit Ende August, Updates zu seinem Zustand gibt es kaum bis gar nicht. Trainer Miron Muslic verstärkt das Rätselraten jetzt.

Schalke 04: Was ist mit Höjlund?

Nein, mit der Sprache herausrücken, was seinen Angreifer denn plage oder wie lange dieser noch fehlen wird, wollte Miron Muslic vor dem richtungsweisenden Spiel gegen Hannover 96 (hier mehr zum Spiel lesen) nicht. Bekannt ist, dass Höjlund an einer Fersenverletzung laboriert. Warum ihn diese allerdings seit über sechs Wochen zu einer erneuten Fußballpause zwingt, ist nicht klar.

Ein Zeitfenster für eine angepeilte Rückkehr gebe es nicht, erklärte Muslic auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hannover. „Damit würde ich unnötig Druck auf den Spieler, aber auch auf unsere Medizinabteilung machen“, erklärte der Schalke-Coach.

S04 checkt Höjlund durch

Nichtsdestotrotz deutete Muslic an, dass die Knappen sich intensiv mit Höjlund und dessen Verletzungsanfälligkeit befassen würden. Schon vergangene Saison fehlte er öfters. Mal war es der Oberschenkel, mal die Achillessehne, die Probleme bereiteten. Dem will man in Gelsenkirchen auf den Grund gehen.

„Wir sind gerade dabei, die genaue Ursache herauszufinden“, stellte Muslic klar. „Sobald wir das haben, ist es auch für Emil der erste Schritt zurück zur Mannschaft“, deutet er an, dass es beim Dänen noch etwas dauern könnte.

Höjlund hatte nach der Verpflichtung von Muslic als möglicher Durchstarter auf Schalke gegolten, da dieser ihn als äußerst interessanten Spieler sah. An den ersten vier Spieltagen hatte der 20-Jährige auch stets zum Kader gezählt. Ende August durfte er gegen Dynamo Dresden sogar in der Startelf ran. Allerdings machte eine Verletzung eine Auswechslung zur Pause nötig. Eine Verletzung, die ihn noch immer aussetzen lässt.