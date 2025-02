Schalke-Juwel darf träumen – Pokal-Triumph möglich

Mit Taylan Bulut und Max Grüger hält der FC Schalke 04 derzeit zwei Talente in den eigenen Reihen, die schon im Teenageralter eine wichtige Rolle bei den S04-Profis spielen. Beiden wird eine große Zukunft nachgesagt.

Während Bulut und Grüger derzeit auf Schalke im großen Rampenlicht stehen, überzeugt ein anderes Juwel derzeit an anderer Ort und Stelle. Er darf weiter vom großen Triumph träumen – S04 schaut gespannt zu!

Schalke: Zalazar steht in Finalrunde

Schaut man in diesen Wochen auf die Spielberichtsbögen des FC Schalke 04, so sucht man den Namen Mauro Zalazar vergeblich. Der 19-Jährige, der für Königsblau schon einmal im DFB-Pokal auflaufen durfte, weilt derzeit bei der U20-Südamerikameisterschaft. Dort hat der Mittelfeldakteur mit Uruguay eine fulminante Gruppenphase hingelegt.

2:1 gegen Chile, 6:0 gegen Paraguay und 2:0 gegen Peru – so lauten die Ergebnisse der ersten drei Gruppenspiele von Zalazar und Uruguay. Nach einer perfekten Punkteausbeute aus den ersten drei Partien stand „La Celeste“ bereits als Gruppensieger fest, das S04-Juwel stand in jeder Begegnung in der Startelf. Bei der abschließenden 0:1-Pleite gegen Venezuela wurde der Schalker dann schon geschont – um in der entscheidenden Finalrunde fit zu sein.

Auftaktpleite gegen Brasilien

Dort geht es für Zalazar und Uruguay nun zur Sache. In einer sechsköpfigen Endrunde der jeweils drei besten Teams der Vorrundengruppen A und B, bei der jede Nation einmal aufeinandertrifft, darf sich der Tabellenerste am Ende zum U20-Südamerikameister krönen.

Zum Auftakt musste Uruguay jedoch einen Rückschlag hinnehmen. Gegen die U20-Auswahl Brasiliens setzte es eine 0:1-Niederlage. Eine kleine Überraschung. Schließlich musste die „Selecao“ in der Gruppenphase zwei Niederlagen einstecken. Für Zalazar und seine Mannschaft heißt es nun: Verlieren verboten.