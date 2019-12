Schalke-Schock: Für diesen S04-Star ist die Hinrunde wohl gelaufen

Gelsenkirchen. Kaum hatten die Fans des FC Schalke 04 sich am Dienstagnachmittag über die Vertragsverlängerung von Amine Harit gefreut, da gab’s auch gleich einen Wermutstropfen auf die königsblaue Seele.

Mark Uth wird in diesem Jahr wohl kein Spiel mehr für Schalke bestreiten, berichtet „Bild“. Der Stürmer hatte am Mittwoch wegen erneuter Adduktoren-Beschwerden beim Training gefehlt. Nach einer Untersuchung hätte festgestanden, dass der 28-Jährige erst in der Rückrunde wieder eine Option für Trainer David Wagner darstellt.

FC Schalke 04: Uth fällt wohl aus

Auch Benito Raman fehlte bei der Einheit. Der Belgier bekam jedoch nur eine Verschnaufpause.

Ebenfalls nicht im Mannschaftstraining waren die angeschlagenen Matija, Nastasic, Salif Sané, Alessandro Schöpf und Benjamin Stambouli.

Die Krankenakte des Mark Uth

In der vergangenen Saison hatte Uth im Winter rund sechs Wochen pausieren müssen und war zudem am Saisonende ausgefallen. Auch in dieser Saison kam der Angreifer noch nicht in Fahrt. In seinen acht Liga-Einsätzen gelang ihm kein einziger Treffer.

Schalke im Hinrunden-Endspurt

In den drei abschließenden Hinrunden-Spielen erwarten die Schalker drei anspruchsvolle Aufgaben. Am Sonntag ist Eintracht Frankfurt zu Gast auf Schalke, ehe es für die Königsblauen am kommenden Mittwoch nach Wolfsburg geht.

Kommende Woche Samstag empfängt die Wagner-Elf dann den SC Freiburg.

Nach 14 Spielen liegt Schalke mit 25 Punkten auf dem 4. Tabellenplatz. In den verbleibenden Hinrunden-Partien wollen die Schalker genug Punkte sammeln, um auf einem Champions-League-Platz zu überwintern. (dhe)