Er macht es schon wieder! Ex-Schalke-Star wiederholt irres Kunststück

Wir schreiben den 5. Mai 2023. Schalke 04 steckt im Bundesliga-Abstiegskampf. Am 31. Spieltag geht es zu Mainz 05. Ein Pflichtsieg, um den Abstieg noch zu vermeiden. Schließlich muss man in den kommenden Wochen noch gegen Frankfurt und Leipzig spielen.

Und der Abend in Mainz wurde zu einem echten Krimi. Am Ende war es Marius Bülter, der Schalke in der zwölften Minute der Nachspielzeit mit 3:2 in Führung brachte und den Auswärtssieg damit festzurrte. Auf dem Rasen und im Gästeblock brachen alle Dämme. Nun wiederholt sich die Geschichte für Bülter erneut.

Wie schon mit Schalke: Bülter schießt Köln zum Sieg

Nach zwei Jahren im Trikot der TSG Hoffenheim hat sich der 32-Jährige in diesem Sommer für einen Wechsel nach Köln entschieden. Beim Aufsteiger soll er mit seiner Erfahrung für das ein oder andere Tor sorgen. Und das gelang ihm bei seinem Bundesliga-Debüt für die Domstädter nun direkt.

Nachdem es zwischen Mainz und Köln lange nach einem 0:0-Unentschieden aussah, war es am Ende Marius Bülter, der in der 90. Minute für den Kölner Lucky Punch sorgte. Nach einer traumhaften Flanke aus dem Halbfeld von Luca Waldschmidt hatte sich Bülter perfekt im Strafraum positioniert und köpfte das Leder zur 1:0-Führung für die Gäste ein. Ekstase auf Seite des Aufsteigers! Späte Tore in Mainz scheinen Bülter einfach zu liegen.

Bülter dürfte gesetzt sein

Unter „Effezh“-Trainer Lukas Kwasniok dürfte der ehemalige Schalker damit vorerst gesetzt sein. Dazu kommt: Mit Ragnar Ache hat sich ein direkter Sturm-Konkurrent von Bülter in Mainz wohl verletzt. Der 27-Jährige war in der Schlussphase des Spiels brutal am Knie getroffen worden.

Die nächsten drei Punkte kann Bülter mit dem 1. FC Köln derweil am kommenden Sonntag (31. August) holen. Dann empfangen die Domstädter den SC Freiburg im heimischen Rhein-Energie-Stadion.