FC Schalke 04: Marcel Reif nimmt Gross wegen dieser Entscheidung auseinander – „Lotto spielen ist sinnvoller“

Die Luft für den FC Schalke 04 wird dünn. Nach 20 Spieltagen fehlen bereits neun Punkte zum Relegationsplatz, zehn sogar auf das rettende Ufer. Nur einen Liga-Sieg konnte die Mannschaft von Trainer Christian Gross in dieser Saison einfahren.

Dabei waren die Hoffnungen nach der Winter-Transferperiode groß. Mit Sead Kolasinac und Klaas-Jan Huntelaar konnte der FC Schalke 04 zwei ehemalige Lieblinge verpflichten. Dazu kam Shkodran Mustafi zu den Königsblauen. Gerade Letzterer steht nach seinem ersten Pflichtspiel aber schon in der Kritik.

FC Schalke 04: Gross bringt Mustafi in der Startelf gegen Leipzig

Es war eine echte Überraschung, die Gross am Samstag präsentierte. Obwohl Mustafi noch bis Freitag in Quarantäne war und nicht einmal mit der Mannschaft trainieren konnte, stand der Verteidiger gegen RB Leipzig in der Startelf (>> hier mehr dazu).

Auch im „Doppelpass“ auf Sport 1 wurde das Thema natürlich besprochen. Und die Experten um Marcel Reif hatten eine deutliche Meinung zu dieser Entscheidung des S04-Trainers.

Kritik an der Entscheidung von Schalke-Trainer Gross

„Wie kannst du den da reinschmeißen? Damit tust du dem Jungen keinen Gefallen“, sagt Journalist Tobias Holtkamp. Mustafi habe in dieser Saison ledigliche 44 Minuten in der Premier League auf dem Platz gestanden. Ihm fehle also jegliche Spielpraxis.

+++ FC Schalke 04: Kritik an Jochen Schneider spitzt sich zu – jetzt fordert auch ER den Rauswurf des Sportvorstands +++

Und Holtkamp sieht ein weiteres Problem: „Der hat noch nie in der Bundesliga gespielt, noch nie in Mannschaften, die um den Klassenerhalt gespielt haben und wo jetzt Abstiegskampf angesagt ist.“

Ihn gegen Leipzig – „die schnellste Offensive der Bundesliga“ – zu bringen, sei wie Lotto spielen, stellt der Journalist klar.

Shkodran Mustafi konnte bei seinem ersten Einsatz im Schalke-Dress nicht überzeugen. Foto: IMAGO / Poolfoto

Marcel Reif sucht „Sinnhaftigkeit“ bei Transfers von Schalke

Dem stimmt Marcel Reif zu und sagt sogar: „Lotto spielen ist sinnvoller.“ Dann legt der 71-Jährige so richtig los. Bei den Winterneuzugängen suche er immer noch nach der „Sinnhaftigkeit“.

„Du holst einen Huntelaar, der nicht fit ist und nicht spielt“, sagt Reif. Dabei sollte der Angreifer, der von Ajax Amsterdam kam, genauso wie Mustafi sofort helfen. „Das kann nicht.“

--------------

Mehr News zu Schalke:

--------------

Auch Holtkamp kann die Transfers im Winter nur schwer nachvollziehen: „In meinen Augen hat Schalke sich in der Transferperiode, was die Defensive angeht, geschwächt.“

Markus Babbel nimmt Schalke-Neuzugang in Schutz

Das sieht Markus Babbel hingegen anders. Die Tatsache, dass Schalke Ozan Kabak für drei Millionen Euro Leihgebühr und einer Kaufoption in Höhe von 25 Millionen Euro an Liverpool abgegeben habe, nennt der Trainer einen „Sensationstranfer“.

In Mustafi sieht Babbel einen Spieler, der Erfahrung mitbringe. „Und das ist, was die Mannschaft gerade braucht“, so der 48-Jährige. Auch wenn man über die Entscheidung von Christian Gross natürlich diskutieren könne.

+++ FC Schalke 04: Ex-Kultprofi kritisiert Vereinsführung für diesen Spruch – „Löst Kotzanfall aus“ +++

Angesichts der Verletzungen in der Defensive musste Schalke aber reagieren. Bleibt zu hoffen, dass der ehemalige deutsche Nationalspieler sich in den kommenden Spielen steigert. (mk)