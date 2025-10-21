Schalke-Legende steckt mittendrin – Schiri-Eklat sorgt für hitzige Diskussionen

Mega-Aufregung im belgischen Fußball – und Schalke-Legende Marc Willmots steckt mittendrin. Nachdem er als Sportdirektor bei den Knappen seinen Hut hatte nehmen müssen, ist er mittlerweile in selber Funktion bei Standard Lüttich tätig. Dort kam es bei einem Liga-Spiel jetzt zu einem Skandal.

Die Partie von Wilmots Lüttichern gegen Royal Antwerpen wurde kurz vor dem Ende abgebrochen, nachdem ein geworfener Bierbecher den Schiedsrichter getroffen hatte. Im Anschluss redete sich Ex-Schalke-Profi Wilmots in Rage und attackierte dabei nicht etwa die Becherwerfer, sondern den Schiedsrichter selbst.

Ex-Schalke-Sportdirektor Wilmots wettert nach Abbruch

Was war passiert? Nachdem Schiedsrichter Lotar D’Hondt in der 88. Minute einen strittigen Platzverweis gegeben hatte, stand er mit seinem Assistenten an der Seitenlinie. Dort traf ihn ein aus dem Fanblock geworfener Bierbecher am Rücken. D’Hondt drehte sich kurz um, um die Situation zu verstehen, dann brach er die Partie wenige Minuten vor dem Spielende ab.

Wie „Sport 1“ berichtet, war dies bereits der dritte Becherwurf des Spiels. Nach dem zweiten habe der Schiedsrichter die Mannschaften schon einmal in die Kabine beordert. Daher griff nach weiterem Fehlverhalten der Fans zur nächsten Maßnahme. Besonders bitter aus Lüttich-Sicht: Das Team führte 1:0, lag auf Siegkurs.

Den Abbruch gar nicht verstehen konnte Schalke-Legende Wilmots. „Die Spieler kämpfen 89. Minuten lang, und weil jemand etwas wirft, pfeifen sie das Spiel ab? Ich bin sehr enttäuscht vom belgischen Fußball“, erklärte er anschließend am „DAZN“-Mikrofon.

Deutliche Kritik an Schiedsrichtern

Weiter donnerte er: „Jetzt sind die Schiedsrichter die Stars. Das geht mir langsam auf die Nerven.“ Dabei muss Lüttich offenbar nicht befürchten, dass sie das Spiel nachträglich verlieren. Laut belgischen Medien sollen die restlichen Minuten der Partie unter Ausschluss der Zuschauer nachgeholt werden.