Ex-Schalke-Juwel geht endgültig durch die Decke – ganz England flippt völlig aus

Talente aus der Knappenschmiede sollen in Zukunft beim Gegner wieder für Angst und Schrecken sorgen – und dem FC Schalke 04 bei einem Wechsel im Idealfall einige Millionen bringen. Ein ehemaliges Juwel, bei dem das zweifelsfrei geklappt hat, ist Malick Thiaw.

12,8 Millionen Euro überwies der AC Mailand einst für den Innenverteidiger nach Gelsenkirchen. Bis zu diesem Sommer blieb der Ex-Schalker in Italien. Dann aber schickte ihn der Klub zu Newcastle United. Und in England können sie ihr Glück darüber noch immer nicht fassen.

Ex-Schalke-Juwel Thiaw begeistert die Insel

Eine kurze Eingewöhnungszeit brauchte es für Thiaw bei Newcastle, doch seither ist er nicht mehr aus der Mannschaft des Premier-League-Klubs wegzudenken. Seit Mitte September stand der 35-Millionen-Euro-Mann (so viel bezahlte Newcastle für ihn) in jedem Spiel in der Startelf. Und selbst wenn die Mannschaft nicht super-erfolgreich spielt, so liegen die Fans Thiaw zu Füßen.

Die Posts auf Social Media, die seine Leistungen huldigen, nehmen rasant zu – auch vom eigenen Verein. „Was für ein Spieler“, schrieb Newcastle über den ehemaligen Schalker, zu einem Bild aus dem jüngsten Liga-Spiel gegen den FC Fulham. Thiaw agierte einmal mehr blitzsauber, seine Mannschaft gewann 2:1.

„Habt ihr noch jemanden, den ihr verkaufen wollt?“

Die Reaktion der Fans darunter spricht Bände. „Was hat sich Mailand dabei gedacht?“, schreibt einer mit Blick auf den Sommer-Wechsel regelrecht schockiert. „Das Schnäppchen der Saison in ganz Europa. Unglaubliches Talent“, jubiliert ein zweiter über den Thaiw-Coup. „Absolut unglaublich. Top-Neuzugang. Und ein echt toller Junge“, heißt es außerdem.

Ein anderer Post eines Fans verhöhnt die Mailänder regelrecht für den Transfer Thiaws (hier liest du noch mehr zu ihm). „Guten Abend Mailand – habt ihr noch jemanden, den ihr verkaufen wollt? Wir bleiben in Kontakt – danke übrigens für einen der besten jungen Innenverteidiger Europas“, heißt es da.

Was die Newcastle-Fans besonders feixen lässt: Es ist schon der zweite Spieler, der aus Mailand kam und in Nordengland komplett eingeschlagen ist. 2023 kam bereits Sandro Tonali zu den Magpies. Angesichts der aktuellen Leistungen dürfte man sich beim AC Mailand allerdings wirklich fragen, warum man das Ex-Schalke-Juwel einfach so ziehen ließ.