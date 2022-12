FC Schalke 04: Irres Gerücht macht die Runde – S04-Fans haben ihre Zweifel

Der FC Schalke 04 hat kaum Geld für Winter-Transfers. Das machte Sportchef Peter Knäbel bereits unmissverständlich klar. Trotzdem muss der Kader dringend verbessert werden. Einfallsreichtum ist also gefragt.

Ein Adlerauge in kleinere, internationale Ligen ist praktisch unausweichlich. Und so erreicht Gelsenkirchen nun ein Transfergerücht aus Rumänien. Ob dieser Wechsel für den FC Schalke 04 Sinn machen würde? Die Fans haben da so ihre Zweifel.

FC Schalke 04: Irres Transfergerücht aus Rumänien

Malcom Edjouma – schon mal gehört? Wir auch nicht. Bis nun ein Transfergerücht den Profi mit dem S04 in Verbindung brachte. Wechselt der Franzose im Winter aus Rumänien ans Berger Feld? Laut gleich mehrerer rumänischer Portale und Zeitungen liegt ihm sogar schon ein Angebot vor.

Wer ist dieser Edjouma? Der Mittelfeldspieler kommt aus der Schmiede von Paris Saint-Germain. Klingt schon mal nicht schlecht. Das allerdings schon: In den letzten Jahren mutierte der 26-Jährige zu einem ziemlichen Wandervogel – und kam nirgendwo richtig an.

Wandervogel Malcom Edjoume nach Schalke?

2018 verpflichtete der FC Lorient den Rechtsfuß, lieh ihn alle halbe Jahr woanders hin aus und gab ihn zwei Jahre später schließlich ganz ab, ohne das er je wirklich für den Klub gespielt hatte. Das folgende Engagement in Rumänien hielt nur ein halbes Jahr – wie fast alle Stationen der vergangenen Jahre. Er wechselte weiter nach Belgien, doch sein Vertrag beim KSV Roeselare wurde nach nur vier Wochen (!) aufgelöst.

Nach Vereinslosigkeit folgte die Rückehr nach Rumänien, wo er erst für den FC Botosani und nun schließlich für Steaua Bukarest spielt. Offenbar gefällt er dort dem neuen (Interims-)Trainer Mihai Pintilii nicht. Deshalb steht wohl ein Abgang im Winter bevor.

Angebliches Angebot über 1 Million

Und hier kommt der FC Schalke 04 ins Spiel. Die Gelsenkirchener bieten laut mehrerer Quellen eine Million Euro für Malcom Edjouma. Für diese Summe, da sind sich die rumänischen Experten einig, dürfte der Franzose wohl gehen.

Doch ist da wirklich was dran? Zweifel sind durchaus berechtigt. Die Vita spricht nicht gerade für Edjouma. Auf vielen Stationen flog er aus dem Kader, wurde zum erstmöglichen Zeitpunkt abgegeben oder sein Vertrag gar sofort wieder aufgelöst. Ein Problemprofi ist das letzte, was Schalke in seiner angespannten Situation gerade gebrauchen kann.

Und das für eine Million Euro? Samt Gehalt dürfte der Wechsel einen großen Teil des Winterbudgets verschlingen. Ein Risikotransfer dieser Größenordnung wäre für den FC Schalke 04 fast schon Kamikaze. Und noch etwas spricht dagegen: Gerade erst hat S04 Florian Flick verliehen. Nun für bares Geld einen Spieler auf der gleichen Position zu verpflichten, klingt nicht gerade logisch.

Alles in allem klingt das Gerücht aus Rumänien ziemlich unrealistisch. Das sehen auch viele Fans so, die sich im Netz austauschen. Aber wer weiß…