Bloß nicht schon wieder! S04-Star erstickt Schalke-Debatte im Keim

Was wäre eine Schalke-Saison ohne Diskussionen über den Torwart? In den vergangenen Jahren war es fast schon „Tradition“, dass die Nummer 1 früher oder später infrage gestellt wurde. Mit dem Verbleib von Loris Karius im Sommer schien dann endlich Ruhe im Karton zu sein.

Doch einfach so abspeisen lassen, wollte sich Ersatzmann Justin Heekeren nicht. Mit einer starken Leistung im DFB-Pokal war er einer der Garanten des Weiterkommens. Ziemlich deutlich sendete der Schalke-Keeper ein Zeichen: Wenn Karius schwächeln sollte, bin ich dieses Mal da, um einzuspringen. Doch dazu wird es nicht kommen.

Schalke feiert Karius bei Bochum-Sieg

Karius hatte Heekeren in der vergangenen Rückrunde den Rang als Stammkeeper bei S04 abgelaufen. Nur eine langwierige Verletzung des ehemaligen Liverpool Keepers sorgte dafür, dass Heekeren bis Saisonende zurück zwischen die Pfosten rutschte. Nachdem Karius wieder fit war und einen neuen Vertrag unterschrieben hatte, war aber klar: Er bleibt jetzt die Nummer 1.

Und im Ruhrpott-Duell gegen den VfL Bochum unterstrich der 32-Jährige, dass er sich von einer guten Pokalleistung seines Konkurrenten nicht nervös machen lässt. Bezeichnend: Nach 25 Minuten fischte der Schalke-Keeper gleich mal einen Elfmeter der Bochumer aus der Ecke. Das Stadion explodierte und Karius legte den Grundstein dafür, dass es mit 0:0 in die Kabine ging.

Auch vor dem 0:1 in Halbzeit zwei parierte er stark, war beim Nachschuss aber machtlos. Dass die Knappen das Spiel anschließend noch drehen konnten, hatte sicherlich auch damit zu tun, dass sie sich auf ihre Nummer 1 verlassen können.

Heekeren muss weiter zuschauen

Damit bleibt Justin Heekeren in der Liga weiterhin nur die Rolle des Zuschauers. Eine mögliche Torwart-Diskussion hat Karius mit dieser Leistung gegen Bochum im Keim erstickt. Vielleicht das Zeichen für die Knappen, dass es in dieser Saison endlich mal ein wenig besser läuft als in den vergangenen zwei Jahren. Denn zumindest eine große Baustelle scheint auf lange Sicht behoben zu sein.