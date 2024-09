FC Schalke 04: Spieler verkündet Hammer selbst – „Bereit für die Rückkehr“

In den letzten Wochen und Monaten war es extrem still um Lino Tempelmann, jetzt meldet sich der Mittelfeldspieler des FC Schalke 04 zurück. Tempelmann steht vor einer Rückkehr ins Mannschaftstraining. Das verkündet der Spieler selbst bei Instagram.

Der FC Schalke 04 hat die Rückkehr von Tempelmann noch nicht angekündigt. Allerdings öffnete der Klubs zuletzt wieder die Türe für den Mittelfeldspieler. Welche Rolle er am Ende spielt, zeigt sich in den nächsten Wochen.

FC Schalke 04: Lino Tempelmann meldet sich zurück

Eigentlich sollte Tempelmann im Sommer gehen, zu einem Wechsel kam es jedoch nicht. Viel gesehen hatte man von dem 25-Jährigen in den letzten Wochen und Monate nicht. Er laborierte an einer Knieverletzung und entschied sich dazu, seine Reha fernab der Mannschaft in München zu absolvieren.

Nun ist Tempelmann aber offenbar wieder genesen und bereit fürs Mannschaftstraining. Bei Instagram teilte das Institut „Corox“, wo er seine Reha absolvierte, ein Video von Tempelmann. Dazu schrieben sie: „Drei Monate haben wir mit Lino Tempelmann an seiner Rehabilitation gearbeitet und ihn therapeutisch und sportwissenschaftlich begleitet. Fazit: Bereit für die Rückkehr auf Schalke ins Mannschaftstraining“

Heißt: Tempelmann könnte schon am Montag wieder im Mannschaftstraining des FC Schalke 04 auftauchen. Zunächst wird sich aber wohl der Klub selbst ein Bild von Tempelmanns Zustand machen und dann eine Entscheidung treffen.

Türe für Tempelmann offen

Ein Abgang im Sommer scheiterte. Anders als beispielsweise Dominick Drexler wurde Tempelmann aber nicht degradiert, darf also wieder mit den Profis trainieren. Zuletzt öffnete Kaderplaner Ben Manga zudem die Türe für eine Rückkehr in den Spieltagskader. „Wenn der Spieler wieder zurückkommt, ist er ein Spieler, der einen Vertrag hat und sich wie Tobias Mohr präsentieren kann“, so Manga. Und im zentralen Mittelfeld ist angesichts des aktuellen Ausfalls von Paul Seguin durchaus noch Bedarf.