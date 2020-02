FC Schalke – RB Leipzig im Live-Ticker: Platzt der S04-Knoten gegen die „Bullen“?

Am Samstagabend kommt es in der Bundesliga zum Topspiel FC Schalke – RB Leipzig.

In der Partie zwischen Schalke und Leipzig empfängt der Tabellensechste den Zweiten.

Schalke – Leipzig im Live-Ticker

Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge will die Mannschaft von Trainer David Wagner zurück in die Erfolgsspur finden.

Alle Infos zum Spiel Schalke – Leipzig im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Schalke – Leipzig -:- (-:-)

Tore:

-----------------

+++ Michael Schumacher: Statement vom Management! Sofort weinen die Fans bittere Tränen +++

-----------------

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Nübel – Kenny, Kabak, Nastasic, Oczipka – Mascarell – McKennie, Serdar – Harit – Raman, Gregoritsch

Leipzig: Gulacsi – Klostermann, Upamecano, Halstenberg – Mukiele, Sabitzer, Laimer, Angelino – Nkunku, Werner – Poulsen

-----------------

13.49 Uhr: An das Hinspiel haben die Schalker beste Erinnerungen. In Leipzig gewann die Elf von Coach David Wagner 3:1. Salif Sané, Amine Harit und Rabbi Matondo trafen.

11.59 Uhr: Die Leipziger hatten zuletzt auch eine kleine Durststrecke. Drei Spiele blieb die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann ohne Sieg. An vergangenen Spieltag platzte dann der Knoten. Gegen Werder Bremen siegte RB mit 3:0.

10.29 Uhr: Die Leipziger reisen mit einer enorm breiten Brust nach Gelsenkirchen. Am Mittwoch spielte RB in der Champions League Tottenham Hotspur an die Wand. Auch wenn Leipzig das Spiel nur mit 1:0 gewann – Timo Werner und Co. brannten ein regelrechtes Offensiv-Feuerwerk ab und scheiterten bei ihren guten Chancen regelmäßig an Spurs-Keeper Hugo Lloris oder an den eigenen Nerven.

8.54 Uhr: Vor wenigen Wochen hatten die Fans des FC Schalke noch von der Champions League geträumt. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg steht fest: Sollte Schalke am Samstagabend auch gegen Leipzig einen Dreier verpassen, rückt der Traum von der Königsklasse in weite Ferne.

Freitag, 21. Februar, 7.21 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zur Partie zwischen dem FC Schalke 04 und RB Leipzig. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um das Bundesligaspiel.