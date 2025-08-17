Schalke-Talent nutzt seine Chance nicht – für IHN wird es jetzt ganz schwer

Der DFB-Pokal ist traditionell eine gute Gelegenheit für Spieler mit zuvor wenig Einsatzzeiten, sich zu zeigen. Diesem Motto folgte auch Schalke-Trainer Miron Muslic gegen Lokomotive Leipzig.

So setzte der 42-Jährige zwar größtenteils auf bewährtes Personal, allerdings gab der Übungsleiter auch dem ein oder anderen Rotationsspieler die Chance auf einen Platz in der Startelf von Schalke. Zum Beispiel Emil Hojlund.

Schalke: Hojlund mit schwacher Leipzig-Vorstellung

Der 20-Jährige konnte sein großes Potenzial auf Schalke bis dato noch nicht ausschöpfen. In der vergangenen Saison bremsten den Dänen immer wieder Verletzungen aus, zuletzt setzte Trainer Muslic erst einmal auf andere Spieler. Für Hojlund in Leipzig also die optimale Gelegenheit, um seinen Coach von sich zu überzeugen.

Auch interessant: Hässlicher Vorfall bei Leipzig – Schalke! Schiedsrichter reagiert sofort

Doch dieses Vorhaben ging gewaltig nach hinten los. Wie auch seine Teamkollegen zeigte Hojlund eine schwache Leistung, konnte kaum mit Offensiv-Aktionen auf sich aufmerksam machen. Die logische Folge: Nach rund 70 Minuten musste der Stürmer vom Feld, für ihn kam Janik Bachmann ins Spiel.

Rutscht Hojlund in der Hierarchie ab?

Besonders bitter aus Sicht des Youngsters: Sturm-Konkurrent Bryan Lasme konnte in Leipzig nach seiner Einwechslung mächtig überzeugen. Dem Franzosen gelang der entscheidende Treffer zum Schalker Auswärtssieg, womit er mächtig Pluspunkte bei Miron Muslic gesammelt haben dürfte (mehr dazu hier).

Mehr Nachrichten für Dich:

Für Hojlund könnte es nun schwer werden. Denn beim kommenden Spiel gegen Bochum (23. August, 20.30 Uhr) dürfte auch Ilyes Hamache wieder ein Kandidat für den Spieltagskader sein. Hojlund muss von nun an also jede einzelne Chance nutzen, um weiter für den Spielbetrieb in Frage zu kommen. In Leipzig hat das schonmal nicht geklappt.