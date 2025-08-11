Hammer-Einstand! Schalke-Neuzugang lässt Norbert Elgert jubeln

Bei diesem Nachnamen dürfte jedem Schalke-Fan das Herz aufgehen. Aboubacar Sylla erlebte wohl sein schönstes Wochenende als Königsblauer. Der 17-Jährige erhielt erst am Freitag (8. August) seine offizielle Spielberechtigung für die U19 von Trainer Norbert Elgert. Doch das blieb nicht die einzige gute Neuigkeit.

Denn beim Derby zwischen Schalke und Rot-Weiß Oberhausen gelang Sylla bereits sein erster Treffer für die U19. Damit beweist der Stürmer bei seinem Einstand unter Elgert astreine Joker-Qualitäten, denn Sylla betrat erst in der 60. Minute das Spielfeld für den ausgewechselten Ben Weber. Jubeln konnte am Ende allerdings nicht nur Sylla.

Schalke triumphiert gegen RW Oberhausen

Im direkten Ruhrpott-Duell kamen die Gastgeber nie in die Partie. Die jungen Knappen triumphierten am Ende durch Tore von Vozar (14.), Sylla (74.) und einen Doppelpack von Tubic (42. und 77.) mit 4:0 in Oberhausen. Eine gelungene Auswärtsfahrt für die Knappenschmiede rund um Chefcoach Elgert.

„Für mich war das heute ein erfreulicher Einstand von Aboubacar. Dass er dann in seinem ersten Spiel auch noch selbst getroffen hat, freut mich natürlich riesig“, betont der U19-Trainer nach der Partie. Dabei hebt Elgert besonders eine Eigenschaft von Sylla, abseits des Toreschießens, hervor.

Sylla mit „Biss gegen den Ball“

„Mir hat sehr gut gefallen, mit welchem Biss er gegen den Ball gearbeitet hat und wie er den Ball behauptet hat. Er hat das sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball schon sehr gut gemacht“, lobt er den 17-jährigen Debütanten. Doch am Ende steht die Mannschaft im Fokus.

Und die feiert bei Syllas Debüt in der U19-DFB-Nachwuchsliga den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Erfolgreicher Start also für Schalke und die Knappenschmiede. Gespannt dürften Fans die künftige Entwicklung von Sylla beobachten.