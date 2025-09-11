Vor Schalke – Kiel: DFB verkündet wichtige Entscheidung

Die zweite Bundesliga ist zurück aus der Länderspielpause! Auf die Fans des S04 wartet mit Partie Schalke – Kiel direkt mal ein echter Kracher. Trotz eines schwachen Saisonstarts des Bundesliga-Absteigers aus Schleswig-Holstein darf Königsblau diese Begegnung keineswegs auf die leichte Schulter nehmen.

Nun hat der DFB vor dem Spiel Schalke – Kiel eine wichtige Entscheidung getroffen. Alle Fans werden hoffen, dass sie nach Abpfiff nicht allzu oft über ihn sprechen werden.

Kampka leitet Schalke – Kiel

In der vergangenen Saison hatten Schalke 04 und Robert Kampka bereits das Vergnügen, nun kommt es zum erneuten Aufeinandertreffen. Der 43-jährige Schiedsrichter aus Görlitz wird die Partie Schalke – Kiel am frühen Samstagnachmittag (13. September, 13 Uhr) leiten. Das hat der DFB am Donnerstag bekanntgegeben.

Als Assistenten werden Marcel Gasteier und Steven Greif fungieren, vierte Offizielle ist Fabienne Michel. Im berüchtigten Kölner Keller sitzen Johann Pfeifer und Marco Achmüller. Kampka, der den Kreis der Bundesliga-Schiedsrichter zur Saison 2020/21 verlassen musste, pfeift sein bereits viertes Pflichtspiel in dieser Saison. Zuvor war er unter anderem im DFB-Pokal zum Einsatz gekommen.

Gute Schalker Erinnerungen an Kampka

Auf Schalke wird man sich derweil gerne an das letzte Spiel unter Kampkas Leitung zurückerinnern. In der vergangenen Saison pfiff der 42-Jährige das Auswärtsspiel des S04 beim SC Paderborn, das Königsblau seinerzeit völlig überraschend mit 4:2 gewinnen konnte und damit eine kleine Trendwende unter dem damaligen Cheftrainer Kees van Wonderen einleitete.

Auf einen ähnlichen Spielausgang dürfte man auf Schalke auch gegen Kiel hoffen. Mit einem Sieg könnte man seinen Platz unter den Top drei behaupten.