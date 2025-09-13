Bei Schalke – Kiel wird es deutlich – Diese Stärke ist S04 abhandengekommen

Nach Tagen der Euphorie kennzeichnet Schalke – Kiel (0:1) den größten Dämpfer dieser Zweitliga-Saison für Königsblau. Auch damit wird man auf Schalke umgehen müssen. Fortschritte waren auch trotz der Niederlage wieder erkennbar.

Die Abwehrkette absolvierte eine kämpferische Partie, hielt robusten Kielern stand und ließ nur wenige Torchancen zu. Leider zeichnete sich auf der Gegenseite ein ähnliches Bild ab. Schalke – Kiel heizte durch Kampf an, nicht durch große Torraumszenen. Gerade in einem solchen Spiel konnte S04 zuletzt auf eine wichtige Stärke bauen.

Schalke – Kiel ohne Torgefahr

Bei beiden bisherigen Heimsiegen gegen Bochum und die Hertha erzielte Königsblau jeweils einen Treffer nach einer Standardsituation – in beiden Fällen nach einem Eckball: Katic und Kurucay trafen. Durchsetzungsvermögen und Kopfballpräsenz: zwei Attribute, die gut in den Fußball von Miron Muslic passen. Doch dazu kam es gegen die Störche erst gar nicht.

Viele Hereingaben, gerade nach ruhenden Bällen, konnten problemlos von gegnerischen Akteuren abgewehrt werden. Oft fehlten zwei, drei Meter, damit die hohen Bälle hätten gefährlich werden können. Dieser Umstand schwächt das gesamte Schalker Spiel sehr.

Chancen durch Standards fehlen

Denn aktuell baut Königsblau eindeutig auf eine stabile Defensive (mehr dazu hier). Dass sein Team sich pro Spiel daher nicht zahlreiche Chancen herausspielen kann, nimmt Miron Muslic bewusst in Kauf. Umso wichtiger sind Standardsituationen für die Torgefahr im Schalker Spiel.

Beides fehlte bei Schalke – Kiel leider gänzlich. Und so ist das gefangene Gegentor zwar unglücklich, aber die Niederlage auch nicht unverdient. Dennoch sollte niemand auf Schalke von dem eingeschlagenen Weg abgebracht werden, auch wenn es noch Luft nach oben gibt.