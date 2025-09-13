Schalke – Kiel auf Sky: Terodde-Versprecher verzückt S04-Fans

Als Sky-Experte hat Simon Terodde mittlerweile durchaus Erfahrung. Auch beim Spiel Schalke – Kiel fungierte der Rekordtorschütze der zweiten Bundesliga als Experte. Dabei rutscht ihm in der Halbzeitpause ein falsches Wort heraus.

Auch wenn Fußballfans immer schnell sind mit harscher Kritik an den Übertragungsexperten, dürfte Terodde bei den S04-Anhängern hierfür nur Liebe ernten. Zusammen mit Max Zielke analysierte der ehemalige Stürmer die erste Hälfte von Schalke – Kiel. Terodde erkannte nach dem frühen Rückstand eine merkliche Steigerung im Schalker Spiel.

Schalke – Kiel: Wendepunkt in erster Hälfte

Dafür machte er einen bestimmten Zeitpunkt im Spiel Schalke – Kiel fest und kommentierte diesen wie folgt: „Dann schaffen wir es durch einen einfachen Eckball, das ganze Stadion mitzunehmen.“ Vor der ihm bestens vertrauten Nordkurve kann schon mal die Distanz als Sky-Experte etwas verrutschen.

Und allzu lang ist Teroddes Anstellung auf Schalke dann ja doch noch nicht her. Übelnehmen wird ihm dieser Versprecher bei Königsblau sicher niemand. Im Gegenteil: „Einmal Schalker, immer Schalker“. Abermals erweist sich dieses S04-Dogma offenbar als wahr. Ansonsten gab es für die Schalker am Samstagmittag allerdings weniger zu lachen.

Erste Heimniederlage für Königsblau

Gegen Kiel bescherte der frühe Gegentreffer die erste Heimniederlage der noch jungen Zweitliga-Saison. Kämpferisch ist den Schalkern kein Vorwurf zu machen. Allerdings fehlt es weiterhin an der offensiven Abschlussqualität.

So sorgte der von Terodde thematisierte Eckball, „der das ganze Stadion mitnahm„, zwar nach schwacher Anfangsphase für eine ausgeglichene Partie Schalke – Kiel. Es fehlte bei Königsblau aber der eiskalte Stoßstürmer, der in solchen Spielen den Unterschied machen kann. Da gab es doch mal einen…