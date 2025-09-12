Sorgen vor Schalke – Kiel: Jetzt herrscht bei S04 bittere Gewissheit

Rückschlag für die jungen Wilden vor Schalke – Kiel. Im Heimspiel gegen die Störche will das Team von Miron Muslic nahtlos an die starken Ergebnisse vor der Länderspielpause anknüpfen. Dabei muss der Schalker Coach auf drei Spieler verzichten, deren Ausfälle nicht nur individuell sehr bitter sind.

Insbesondere im ersten Saisonspiel gegen die Hertha (2:1) stellte Peter Remmert unter Beweis, dass er eine ernstzunehmende Option für den Schalker Sturm darstellt. Das Spiel Schalke – Kiel wird der 20-Jährige aufgrund seiner Sprunggelenksverletzung verpassen. Noch schlechtere Nachrichten verkündete Muslic für Max Grüger.

Schalke – Kiel: Drei Spieler fehlen verletzt

Das Top-Talent aus der eigenen Jugend kann zwar nach seiner Fraktur am Zeh schon wieder laufen, wird aber noch mehrere Wochen fehlen. Im Gegensatz dazu befindet sich Remmert bereits im letzten Schritt seines Individualtrainings. Dürfte also nach dem Kiel-Spiel wieder eine Option für den Kader sein. Das gilt wohl auch für Emil Hojlund.

+++Frust bei Ex-Schalke-Star Malick Thiaw+++

Der Däne zog sich im Dresden-Spiel (1:0) eine Fersenverletzung zu. Muslic sei aber „zuversichtlich, dass er es rasch auskuriert“. Trotzdem fehlen alle drei beim Heimspiel Schalke – Kiel. Während Hojlund so weiterhin nicht Fuß in Gelsenkirchen fassen kann, schmerzt der Ausfall der zuletzt starken Remmert und Grüger sehr.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Remmert und Grüger brauchen Spielpraxis

Den jungen Spielern (beide 20) ist zu wünschen, dass die Regeneration und die Integration ins Training zeitnah und ohne Komplikationen erfolgt. Spielpraxis ist für die Entwicklung der beiden Talente unersetzbar. Doch auch ohne die drei Spieler sieht Muslic sein Team gut vorbereitet.

Mehr S04-News:

Er lobte in der Pressekonferenz vor Schalke – Kiel die Intensität im Training der Knappen und betonte die Vorfreude auf die Atmosphäre beim Heimspiel. Ob diese durch einen weiteren starken Auftritt der Königsblauen befeuert wird, zeigt sich am Samstag (13. September, 13 Uhr).