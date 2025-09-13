Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub: Becker wird bei Schalke – Kiel zum Pechvogel

Bitterer Samstagmittag auf Schalke. Im dritten Heimspiel dieser Saison Schalke – Kiel setzt es die erste Niederlage (0:1) unter dem geschlossenen Dach der Veltins-Arena. Gleich für zwei Schalker ging es dabei gegen den Ex-Klub. Denn erst im Sommer wechselten Timo Becker und Finn Porath von den Störchen nach Gelsenkirchen.

Doch ausgerechnet für den eingefleischten blauweißen Becker kam es bei Schalke – Kiel richtig bitter. Vorweg sei erwähnt: Becker absolvierte eine starke kämpferische Partie. Gewann einen Großteil seiner Laufduelle und Zweikämpfe. Und am Ende entscheidet trotzdem nur diese eine Szene.

Schalke – Kiel: Becker fälscht 0:1 ab

Denn bereits in der sechsten Spielminute stach Alexander Bernhardsson zwischen die Abwehrkette des S04 und kam aus gefährlicher Position zum Abschluss. Ob Loris Karius den Schuss hätte parieren können, werden wir nie erfahren. Denn Becker grätscht beherzt in den Schuss. Doch statt den Ball zu blocken, fälscht er die Kugel unglücklich ins eigene Netz ab.

Eine sehr bittere Aktion für den Schalker Abwehrchef, die dennoch symbolisch für das gesamte Spiel stand. Schalke präsentierte sich nicht als das schlechtere Team, auch wenn beide nicht gerade für ein Offensiv-Spektakel sorgten. Und so fungierte der von Becker abgefälschte Schuss als Spielentscheidung.

Sorgenkind Offensive

Dem Ex-Kieler die Schuld für die Niederlage zu geben, wäre absurd. Umso ärgerlicher ist es, aus Schalker Sicht, dass diese unglückliche Aktion am Ende die Partie entscheidet. Das größere Sorgenkind liegt dabei in der Offensive.

Über 97 Minuten konnte S04 in der Partie Schalke – Kiel keine durchschlagende Torgefahr verursachen. Das unter Miron Muslic geformte Defensive-Bollwerk hielt größtenteils die Kieler Angriffe auf. In so einem Spiel reicht dann eben oft eine Situation – zum Leidwesen von Becker.