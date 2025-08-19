Nach BVB-Spiel: Rassismus-Eklat um Ex-Schalke-Juwel

BVB-Coach Niko Kovac und Uwe Koschinat, Trainer von Rot-Weiss Essen, haben rassistische Angriffe gegen den Essener Spieler Kelsey Owusu entschieden verurteilt. Schon beim Pokalduell zwischen Leipzig und Schalke hatte es einen rassistischen Angriff gegen S04-Profi Christopher Antwi-Adjei gegeben.

Owusu, der einst auf Schalke seine Schuhe schnürte, verursachte im DFB-Pokalspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund mit einem harten Foul an Yan Couto große Diskussionen. Das Ereignis löste auf Instagram eine Welle von hässlichen Hasskommentaren gegen ihn aus.

Ex-Schalke-Spieler Owusu hart angegangen

Rot-Weiss Essen deaktivierte wegen der rassistischen Angriffe auf Owusu vorübergehend die Kommentarfunktion. Trainer Koschinat kritisierte Owusu für das Foul, stellte sich aber gegen die Anfeindungen. „Ich finde das so niederträchtig, was teilweise für Kommentare auf Menschen einprasseln. Das finde ich völlig unangemessen“, sagte Koschinat. Er riet Owusu: „Hör nicht auf Vollidioten.“

Auch interessant: Hässlicher Vorfall bei Leipzig – Schalke! Schiedsrichter reagiert sofort

BVB-Trainer Kovac, der das Foul zunächst scharf kritisiert hatte, forderte bei der Pressekonferenz einen fairen Umgang. „Das ist Sport und es kann nicht sein, dass dann irgendwo irgendjemand irgendwelche Kommentare Richtung dieses Spielers schickt.“ Kovac betonte, solche Fouls seien niemals absichtlich.

Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Klubs zeigen Haltung

Owusu entschuldigte sich nach dem Spiel persönlich in der Dortmunder Kabine. Beide Vereine verurteilten die rassistischen Angriffe geschlossen. Fälle wie dieser zeigen, wie wichtig Solidarität in solchen Momenten ist. Auch Schalke hatte sich nach den Angriffen gegen Antwi-Adjei hinter den Spieler gestellt.

Mehr Nachrichten für Dich:

Weltweit bleibt das Thema weiter präsent. Schon beim Premier-League-Auftakt in Liverpool kam es zu Beleidigungen gegen Bournemouth-Profi Antoine Semenyo. Auch FIFA-Präsident Gianni Infantino zeigte sich alarmiert.

>>> Folge uns auf Tik Tok <<<

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.