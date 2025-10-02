Rückholaktion auf Schalke? Baumann schielt auf Ex-S04-Talent

Der FC Schalke 04 hat unter Trainer Miron Muslic einen klaren Aufwärtstrend hingelegt. Die Königsblauen blicken endlich auf die oberen Plätze der 2. Bundesliga. Dennoch könnte sich im Winter erneut etwas am Kader tun. Laut der „Bild“ erwägt Schalke im kommenden Winter die Rückkehr von Keke Topp. Der 21-jährige Angreifer hatte Schalke im Sommer 2024 Richtung Werder Bremen verlassen.

Schalke zieht eine Topp-Rückkehr in Betracht

Topp hat sich in Bremen seither noch nicht durchgesetzt. Verletzungen prägten seine erste Bundesliga-Saison, und auch unter Horst Steffen kommt er kaum zum Einsatz. In der internen Rangordnung belegt er derzeit nur den vierten Platz im Sturm. Vergangenes Wochenende spielte er für Bremens U23 statt im Erstliga-Kader.

Schalke-Boss Frank Baumann verfolgt diese Entwicklung aufmerksam. Sollte Topp weiterhin selten bei Bremen spielen, könnte eine Leihe zu Schalke Vorteile für alle Parteien bringen. Die Rückkehr nach Gelsenkirchen könnte speziell für Topp eine Gelegenheit sein, wieder regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Schalke wiederum würde eine wertvolle Option für den Sturm gewinnen.

Topp als mögliche Lösung für Schalke?

Vor seinem Bremen-Wechsel gelangen Topp auf Schalke in 25 Einsätzen fünf Treffer. Dieses Potenzial könnten die Königsblauen bald erneut nutzen. Ein Sylla-Abschied könnte die Wahrscheinlichkeit einer Verpflichtung sogar erhöhen. Auch wenn ein Wechsel im Sommer scheiterte, gibt es weiterhin Abgangsgerüchte um den kriselnden Stürmer.

Falls Sylla im Winter einen neuen Arbeitgeber findet, wäre Topp eine passende Soforthilfe. Die Gelsenkirchener könnten mit seiner Unterstützung ihre Ambitionen verstärken. Die Entwicklung der kommenden Wochen wird zeigen, ob sie auf eine Rückkehr des jungen Stürmers setzen können. Topp bleibt ein spannendes Thema in den Kaderplanungen.