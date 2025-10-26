Ex-Schalke-Juwel in der Krise! Jetzt sieht er nur noch einen Ausweg

Als der FC Schalke 04 ihn nicht halten konnte, waren viele Fans niedergeschlagen. Ein Angreifer aus der eigenen Jugend mit vielversprechender Zukunft: Das waren die Zutaten, weshalb sich viele bei S04 schon die Finger nach Keke Topp leckten.

Doch als der Anruf aus der Bremer Heimat mit Aussicht auf Bundesliga-Erfahrung kam, konnte sich das ehemalige Schalke-Juwel diese Chance nicht entgehen lassen. Das bisherige Fazit bei Werder ist für Topp allerdings äußerst ernüchternd – weshalb er im Winter wohl Maßnahmen ergreifen könnte.

Topp nach Schalke-Abgang unglücklich

Vier Einsätze, kein Spiel von Anfang an, kein Tor – das ist die enttäuschende Bilanz Topps in der aktuellen Bundesliga-Saison. Im Werder-Angriff spielt er keine tragende Rolle. Auch in seinem zweiten Bremen-Jahr läuft es also noch nicht. Schon vergangene Saison hatte er nur wenige Minuten sammeln können – damals bremste ihn allerdings auch eine Verletzung lange Zeit aus.

Angesichts der geringen Einsatzzeiten – an den ersten acht Spieltagen stand Topp nur 53 Minuten auf dem Feld – macht sich der ehemalige Schalke-Stürmer Gedanken um seine Entwicklung und Zukunft. Jetzt kommt raus: Er denkt wohl an einen Abgang!

Tapetenwechsel im Winter?

Das jedenfalls berichtet „Sky„-Reporter Florian Plettenberg. Demnach planten Topp und seine Berater einen Wechsel in der Winterpause. Dabei sei die Spielerseite nicht nur für eine Leihe, sondern durchaus auch für einen festen Verkauf offen. Diese Gedanken seien auch dem Verein schon mitgeteilt worden.

Nun benötigt man natürlich noch einen interessierten Abnehmer. Und da kämen wohl zwei Bremen-Konkurrenten aus der Bundesliga ins Spiel. Denn die beiden Schlusslichter aus Gladbach und Heidenheim sollen die Situation um den ehemaligen Schalker genau verfolgen. Ob es im Winter also zum nächsten Wechsel kommt?

Durchbruch auf Schalke

Seinen Durchbruch im Profibereich feierte Topp einst bei den Knappen, nachdem er im Jugendbereich mit einer beeindruckenden Torquote glänzen konnte. In der Saison 23/24 erzielte er in 25 Zweitliga-Spielen fünf Tore. Weil sich Schalke statt um den Aufstieg zu kämpfen, aber im Nirgendwo der Tabelle befand, konnte man das Talent nicht halten, welches anschließend nach Bremen zog.