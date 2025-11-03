Muslic hadert nach Schalke-Pleite in Karlsruhe – „Das war der Gamechanger“

Schalke muss eine ärgerliche Niederlage in Karlsruhe hinnehmen. Nach einem Lucky Punch der Gastgeber in der Nachspielzeit fährt Königsblau ohne Punkte zurück nach Hause.

Auch wenn sich Miron Muslic nach der Partie zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft im Wildparkstadion zeigte, hat der Schalke-Trainer vor allem mit einer Aktion zu hadern. Diese neue Schwäche des S04 will Muslic unbedingt abstellen.

Schalke: Muslic hadert mit Standard-Gegentor

Gleich zwei Gegentore nach Standards musste Schalke im Pokalspiel in Darmstadt und gegen Karlsruhe hinnehmen. Vor allem der 1:1-Ausgleichstreffer des KSC macht Muslic nun zu schaffen: „Das war heute der Gamechanger für den KSC. Dann glaubt die Mannschaft auf einmal daran in einem Spiel, wo es für sie nicht so einfach war, Tormöglichkeiten zu kreieren.“

Die eigentliche Stärke des S04, Standardsituationen konsequent weg zu verteidigen, scheint den Mannen von Miron Muslic also etwas abhanden gekommen zu sein. „Jetzt haben wir zwei Mal hintereinander Tore zugelassen. Da müssen wir wieder klarer sein, stabiler sein und vor allem mehr Verantwortung übernehmen.“

Muslic offensiv zufrieden

Auf der anderen Seite des Feldes war Muslic dagegen mit den ruhenden Bällen zufrieden: „Heute waren wir offensiv wieder sehr gefährlich bei den Standards. Diese Stärke dürfen wir nicht missen. Aber ich möchte defensiv wieder stabiler sein.“

Für Muslic und Schalke 04 gilt es also, in den kommenden Wochen wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und das dürfte auch bitter nötig sein. Es wartet mit der SV Elversberg schon am kommenden Spieltag ein absolutes Spitzen-Team.