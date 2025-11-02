Trotz Pleite gegen Karlsruhe – Schalke-Kapitän Karaman wird deutlich

Lange sah es nach dem 1:0-Führungstreffer von Kenan Karaman danach aus, als würde Schalke seine Tabellenführung in Karlsruhe festigen können. Doch am Ende drehte der KSC die Partie noch und fügte Königsblau damit eine schmerzhafte Niederlage zu.

Von großem Frust war bei Karaman nach dem Spiel jedoch nichts zu sehen. Stattdessen wird der Kapitän von Schalke 04 im Hinblick auf die Leistung seiner Teamkollegen deutlich.

Schalke: Karaman trotz Niederlage zufrieden

Auf Schalke scheint man sich in diesen Tagen darum zu bemühen, nach den jüngsten Pleiten in Darmstadt und Karlsruhe nicht in Panik zu verfallen – zumindest, wenn man den Worten von Karaman lauscht: „Ich finde, dass wir als Mannschaft nach dem Pokal-Aus in Darmstadt eine gute Reaktion gezeigt haben“, erklärt der 31-Jährige.

Auch interessant: FC Schalke 04 macht es öffentlich – Mitglieder haben jetzt die Wahl

Karaman führt aus: „Wir haben über weite Strecken ein gutes Auswärtsspiel gezeigt und kaum Chancen des Gegners zugelassen. Vorne haben wir gut gepresst und die Karlsruher dadurch immer wieder zu langen Bällen gezwungen.“ Besonders ärgerlich seien deswegen die beiden Gegentore, die Schalke nicht gut wegverteidigte: „Das darf uns nicht passieren“, betont Karaman.

„Immer auf Schalke“ Aktuelle News, Videos, Updates & mehr zum FC Schalke 04 auf TikTok. Hier entlang >> Display content from TikTok An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Blick geht auf Elversberg

Der Fokus der Mannschaft von Miron Muslic dürfte jetzt auf das kommende Duell mit der SV Elversberg gehen. Die Saarländer liegen derzeit nur ein Punkt hinter Schalke 04. Ein Spitzen-Spiel, dem sich auch Karaman bewusst ist.

Mehr Nachrichten für Dich:

„Gegen Elversberg wollen wir noch einmal alles abrufen, danach geht es in die Länderspielpause. Da haben wir die Chance, etwas Kraft zu tanken“, kündigt Karaman an. Die Marschroute ist klar: Drei Punkte sollen her.