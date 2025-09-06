Ex-Schalke-Star kündigt besondere Rückkehr an – Fans spitzen sofort die Ohren

Zahlreiche Spieler mussten Schalke 04 in diesem Sommer verlassen. Sportvorstand Frank Baumann will den Kader radikal verkleinern. Um dieses Ziel zu erreichen, musste auch der ein oder andere verdiente Profi gehen.

So auch Marcin Kaminski. Der 33-Jährige spielte insgesamt vier Jahre lang auf Schalke und war Teil der Aufstiegsmannschaft aus der Saison 2021/22. In diesem Sommer trennten sich schließlich die Wege. Nun blickt der Innenverteidiger auf seine Zeit beim S04 zurück – und kündigt eine besondere Rückkehr an.

Schalke: Kaminski will in die Nordkurve

„Ich wäre sehr gern auf Schalke geblieben“, sagt Kaminski im „WAZ„-Interview über seinen Abschied aus dem Ruhrpott, der ihm aus seiner Sicht wohl gern erspart geblieben wäre. Auf Schalke hatte man jedoch andere Pläne. Keine einfache Situation für den Polen: „In dieser Arena, vor diesen Fans zu spielen, hat unfassbar viel Bock gemacht. Dieser Verein wird für mich immer etwas Besonderes bleiben, weil ich hier unglaubliche Dinge erlebt habe. In meinen vier Jahren habe ich mein Herz an Schalke verloren.“

Der 33-Jährige plant deswegen, eines Tages nach Gelsenkirchen zurückzukehren – wenn auch in anderer Form: „Für mich ist klar, dass ich Schalke weiterhin verfolgen werde, irgendwann werde ich auch mal bei einem Heimspiel in der Nordkurve stehen – mitten zwischen den Fans. Ich will die besondere Atmosphäre auch mal von dieser Seite spüren.“

Kaminskis zweiter Frühling in Polen

Bis dahin lässt Kaminski seine Karriere allerdings in seiner polnischen Heimat ausklingen. Der Linksfuß hat einen Zweijahresvertrag bei Wisla Plock unterschrieben. Zum Saisonstart läuft es für Plock und seinen Neuzugang richtig gut. Nach sieben Ligaspielen stehen bereits 16 Punkte zu Buche. Damit belegt man in der Tabelle der Ekstraklasa Platz eins.

Bis zu Kaminskis Besuch in der Schalker Nordkurve dürfte es also noch etwas dauern. Eines ist jedoch klar: Die Fans werden ihn sicher mit offenen Armen empfangen.

