FC Schalke 04: Unerwartete Wende! Star vor Rückkehr – „War schon am Platz“

Die düsteren Tage scheinen vorbei, der FC Schalke 04 ist nach der nächsten heftigen Krise wieder im Aufwind. Das liegt auch am Personal – denn auch die größten Verletzungssorgen scheinen Vergangenheit.

Und so hat der FC Schalke 04 nun sogar so etwas wie Glück. Angeschlagen aus dem HSV-Spiel gegangen, gab es nicht viele Hoffnungen auf einen Einsatz von Paul Seguin am Freitag (18.30 Uhr) gegen den 1. FC Kaiserslautern. Doch nun folgt die überraschende Wende.

FC Schalke 04: Paul Seguin gegen Lautern dabei

Bis zur 84. Minute hielt Seguin im Volksparkstadion durch, dann wurde er erlöst. In den Folgetagen schleppte er körperliche Probleme mit sich herum, drehte zu Wochenbeginn nur Laufrunden um den Platz, konnte selten bis gar nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. Die Chancen auf einen Einsatz sahen nicht sonderlich gut aus für den Schlüsselspieler im S04-Mittelfeld.

Doch nun hat Kees van Wonderen positive Nachrichten. „Er war schon am Platz in den letzten Tagen und wird im Kader sein“, verkündete er am Tag vor dem Spiel. Am Freitag werde sich allerdings erst entscheiden, für wie viel Einsatzzeit es reicht oder ob er nur als „Notnagel“ auf der Bank sitzen wird.

„Wir müssen abwarten“

„Wir müssen abwarten“, sagte der Trainer des FC Schalke 04 über einen Seguin-Einsatz. Das allein dürfte aber schon mehr sein, als viele Fans erwartet haben. Muskuläre Probleme hatte der 29-Jährige auch im September schon einmal. Damals zwangen sie ihn zu einer wochenlangen Pause. Diesmal scheinen die Beschwerden glimpflichere Folgen zu haben.

Auch darüber hinaus sieht es wieder rosiger aus im Schalke-Kader. Mit Tobias Mohr und Vitalie Becker fallen gegen Kaiserslautern nur noch zwei Spieler sicher aus. Paradiesische Zustände im Vergleich zur personellen Situation vor einigen Wochen.