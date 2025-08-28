Absturz in die Bezirksliga! Ex-Schalke-Juwel am Tiefpunkt

Was für ein tiefer Fall! Einst träumte Jimmy Kaparos auf Schalke vom großen Durchbruch im Profifußball. Selbst in der Bundesliga durfte der 23-Jährige Erfahrungen im königsblauen Trikot sammeln. Doch diese Zeit ist längst vorbei.

Das Ex-Schalke-Juwel ist tief gefallen. Derzeit steht Kaparos bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Doch dort ist er in der ersten Mannschaft, die jüngst im Pokal gegen Dortmund ausschied, nicht mehr erwünscht, soll den Verein verlassen. Um dem Wunsch Nachdruck zu verleihen, schickte man den 23-Jährigen jetzt sogar in die Bezirksliga!

Ex-Schalke-Juwel nicht mehr gewollt

Davon berichtet jetzt die „WAZ„. Demnach sei Kaparos aufgetragen worden, am Bezirksligaspiel der zweiten Mannschaft von RWE gegen den Stadtnachbarn Blau-Gelb Überruhr teilzunehmen. Hintergrund ist die Tatsache, dass Kaparos in Essen keine Zukunft mehr hat.

+++ Auch spannend: Er macht es schon wieder! Ex-Schalke-Star wiederholt irres Kunststück +++

Bereits im Juli war der Mittelfeldspieler für die Suche nach einem neuen Verein freigestellt worden. Dabei war Kaparos erst vor einem Jahr in die Pott-Stadt gewechselt. Die an ihn gestellten Erwartungen konnte der Ex-Schalke-Spieler aber nicht erfüllen. Zudem kam es im Endspurt der vergangenen Saison zu einer Entgleisung des Spielers gegenüber Trainer Uwe Koschinat. Seitdem ist das Tischtuch zerschnitten.

Kaparos bricht nach Aufwärmen ab

Nun also die Strafversetzung in die zweite Mannschaft und in die Bezirksliga. Doch unterklassigen Fußball spielte Kaparos letztlich nicht. Laut „WAZ“ absolvierte der Spieler zwar das Aufwärmprogramm, meldete sich dann allerdings urplötzlich mit einer Verletzung ab. Eine Aktion, die seinem schlechten Standing nicht wirklich weiter helfen dürfte. Besonders, wenn sich bis zum Ende der Transferperiode kein neuer Verein findet und er noch ein Jahr Spieler von Essen bleibt.

Was zwischen Kaparos und seinem Trainer genau vorgefallen ist, kannst du hier bei der WAZ lesen>>>

Noch mehr Neuigkeiten liest du hier:

Kaparos war 2017 in die Jugend des FC Schalke 04 gewechselt, hatte sich anschließend über U17 und U19 in die zweite Mannschaft hochgearbeitet und klopfte sogar an die Profi-Tür. 2021 kam er – nach dem bereits feststehenden Abstieg – gegen Hoffenheim sogar auf 17 Bundesligaminuten – bis heute seine letzten. 2024 verließ er die Knappen dann endgültig. Glücklich wurde er seither offenkundig aber nicht.