Muslic schwärmt in höchsten Tönen! Schalke-Profi mit deutlicher Ansage

Schalke hat sich im DFB-Pokal gegen Lokomotive Leipzig in die zweite Runde gezittert. In einem offenen Spiel war es am Ende Bryan Lasme, der seine Mannschaft auf die Siegerstraße brachte.

Dabei kann Schalke wohl von Glück sprechen, sich in der regulären Spielzeit keinen Leipziger Treffer eingefangen zu haben. Das lag vor allem an einem Profi des S04. Mit dieser Leistung macht er seinem Konkurrenten eine deutliche Ansage.

Heekeren rettet Schalke in Leipzig

Justin Heekeren hat eine bislang turbulente Zeit auf Schalke erlebt. Der Schlussmann wurde in der vergangenen Saison zur Nummer eins beim S04 ernannt, doch nach schwachen Leistungen schnappte ihm Loris Karius diesen Posten zuletzt weg. Mittlerweile ist der 24-Jährige die klare Nummer zwei. Beim Pokal-Duell in Leipzig gab Trainer Miron Muslic ihm jedoch die Chance. Und Heekeren wusste zu überzeugen.

Auch interessant: Hässlicher Vorfall bei Leipzig – Schalke! Schiedsrichter reagiert sofort

Denn einzig und allein dem Schalker Torhüter war es am Sonntagnachmittag (17. August) zu verdanken, dass sich Königsblau gegen den Regionalligist aus Leipzig nicht blamierte. Heekeren überzeugte mehrmals mit starken Paraden und bewahrte sein Team vor einem Rückstand. Eine Leistung, die auch sein Coach anerkennt.

Heekeren für Muslic „sehr präsent“

Nach dem Spiel gab der Schalker Übungsleiter zu Protokoll: „120 Minuten, kein Gegentor: Da steht ein Guter zwischen den Pfosten. Er war so online im Spiel, dass er in mehreren brenzligen Situationen da war, uns die nötige Sicherheit gegeben hat. Auch in den letzten Minuten, als Lok All-In gegangen ist, war er sehr präsent, hat für Ruhe gesorgt.“

Mehr Nachrichten für Dich:

Zwar dürfte Heekeren die Torwartdiskussion auf Schalke damit keineswegs neu entfacht haben, allerdings weiß Loris Karius – der an diesem Tag in Gelsenkirchen blieb – jetzt, dass er sich nach Heekerens starker Leistung wohl kaum zurücklehnen darf. Zumindest für das nächste Pokalduell darf sich Schalkes Nummer zwei wieder gute Chancen auf einen Platz in der Startelf ausmalen.