„Ein neues Kapitel“ – Ex-Schalke-Talent wird vom Knappen zum Gegner

Für S04-Trainer Miron Muslic und seinen Mannen steht das nächste Spiel auf dem Programm. Am Freitagabend (18.30 Uhr) geht es in der heimischen Schalke-Arena gegen die SpVgg Greuther Fürth zur Sache. Drei Punkte sollen her.

Vor der Partie hat DER WESTEN mit Fürth-Profi und Ex-Schalke-Talent Juan Cabrera gesprochen. Der Mann aus Uruguay packt im Interview über die Zeit in der Knappenschmiede und seine emotionale Rückkehr nach Gelsenkirchen aus.

Schalke: Ex-Talent Juan Cabrera im Interview

DER WESTEN: Hallo Juan! Als Du beim FC Schalke 04 unter Vertrag standest, ist dir ein Spiel in der Arena für die Profis verwehrt geblieben. Jetzt kehrst Du als Profi von Fürth nach Gelsenkirchen zurück. Wie groß ist deine Vorfreude auf das Spiel?

Juan Cabrera: Ich freue mich riesig, weil ich eine echt lange Zeit auf Schalke war. Ich habe in der Jugend immer neben der Veltins-Arena gespielt und trainiert. Das war natürlich damals das Ziel, irgendwann mal dort zu spielen. Dafür hat man gearbeitet. Deswegen freue ich mich riesig zurückzukommen als damaliger Jugendspieler von Schalke.

Du bist 2016 in die Knappenschmiede gewechselt und hast den Verein 2022 verlassen, ohne ein Spiel für die Profis absolviert zu haben. War das sehr bitter für Dich?

Nein, ich habe mit dem Wechsel einfach ein neues Kapitel begonnen. Natürlich wäre es schön gewesen für Schalke zu spielen, aber ich habe den Verein mit sehr schönen Erfahrungen und Erinnerungen verlassen. Ich bin sehr dankbar für die Ausbildung, die ich dort hatte. Deswegen ist das nicht schlimm für mich gewesen.

Eine Person, die dich in dieser Zeit sehr geprägt haben dürfte, ist Norbert Elgert, oder?

Ich glaube, es ist gut von Norbert Elgert trainiert zu werden, bevor man in den Herrenbereich kommt. Vor allem, was das Charakterliche angeht, bekommt man nochmal einen Boost. Den braucht man im Herrenbereich definitiv. Da wird man schnell erwachsen und lernt charakterlich viel dazu. Ich glaube, das hat mir ganz gut getan. Von daher waren das zwei gute Jahre.

Jetzt kommt es zum Wiedersehen mit deinem Ex-Klub. Wie sehr willst du es den Verantwortlichen jetzt zeigen, dass es ein Fehler war, dich einfach gehen zu lassen?

Ich bin jetzt nicht so, dass ich denen irgendwas zeigen möchte. Ich freue mich einfach auf das Spiel und auf die Atmosphäre. Und über diese anderen Sachen mache ich mir eigentlich keine Gedanken, weil ich eine wunderschöne Zeit auf Schalke hatte. Ich habe viele gute Erinnerungen – auch an viele Trainer und Mitspieler, die meine Zeit dort geprägt haben. Es ist ein Gefühl der Freude, dahin zurückzukommen, wo ich ausgebildet wurde, wo ich jahrelang meine Heimat hatte.

Du hast eine Mega-Saison in Augsburg hinter dir, konntest richtig auf dich aufmerksam machen. Warum hast Du dich am Ende für Fürth entschieden? Du hast schließlich schon bei deiner Vorstellung gesagt, dass Du dich recht früh für das Kleeblatt entschieden hast.

Ja genau, ich habe mich sehr früh entschieden. Die Gespräche waren einfach gut. Der Plan, der mir aufgezeigt wurde, hat einfach gepasst. Ich hatte von Anfang an ein sehr gutes Gefühl, dass gut mit mir geplant wird, und dass ich mich weiterentwickeln kann, dass ich meine ersten Schritte im Profifußball gehen kann. Es hat sich von Anfang an gut angefühlt und das Gefühl hat sich bestätigt. Von daher war es eine schnelle und relativ einfache Entscheidung für mich.

Ihr habt aus den ersten sechs Spielen neun Punkte geholt. Ein Saisonstart, mit dem ihr sicher zufrieden sein könnt. Was ist in dieser Saison für euch noch drin?

Diese Liga ist sehr ausgeglichen. Es ist einfach wichtig, immer von Spiel zu Spiel zu gehen und den Fokus auf das nächste Spiel zu haben. Den Rest wird man dann sehen. Den Fokus legen wir erstmal auf das Spiel am Freitag. Wenn das Spiel vorbei ist, geht der Fokus schon wieder auf nächste Woche. Dann wird man sich immer weiter etwas erarbeiten können.

Du hast in dieser Saison schon ein paar Einsätze gehabt, standest dazu immer im Kader. Was sind deine persönlichen Ziele?

Für mich ist einfach wichtig, hier die ersten Schritte im Profifußball zu gehen. Ich will mich richtig eingewöhnen und als Profispieler etablieren. Es wäre schön, so viele Minuten zu sammeln, wie ich kann. Ich muss im Training arbeiten, jeden Tag besser werden und mich einfach entwickeln. Der Mannschaft auf dem Platz zu helfen ist für mich das Wichtigste.

Schalke hat in dieser Saison eine krasse Leistungssteigerung hingelegt, vor allem in der Defensive steht S04 sehr sicher. Wie wollt Ihr dieses Abwehrbollwerk durchbrechen?

Auf Schalke ist es nochmal ein ganz anderes Spiel mit der Atmosphäre und den Fans, die sie im Rücken haben. Es wird kein leichtes Spiel und wir bereiten uns bestmöglich vor, um ihre Abwehr mit unserer Offensive zu knacken. Dafür trainieren wir die Woche, um mit unserem Matchplan die richtigen Lösungen zu finden. Ich glaube, es wird ein spannendes Spiel, worauf man sich freuen kann.