FC Schalke 04: Leihprofi hat keine Lust mehr auf S04 – „Entscheidung liegt beim Verein“

Sein Wechsel zum FC Schalke 04 löste königsblauen Jubel aus. Doch aus dem erhofften Transfercoup wurde ein Flop. Nach gerade einmal sechs Monaten zog S04 bei Jordan Larsson die Reißleine, gab ihn auf Leihbasis wieder ab.

Beim FC Kopenhagen läuft es besser für den Schweden. Deshalb hat der Flügelstürmer auch wenig Ambitionen, nach der Saison zum FC Schalke 04 zurückzukehren. Er stellt klar: Geht es nach ihm, bleibt es beim kurzen Gastspiel in Gelsenkirchen.

FC Schalke 04: Jordan Larsson will nicht zurück

Nationalspieler, Sohn einer Fußballlegende, frischgebackener russischer Pokalsieger und mit der dringend benötigten Geschwindigkeit ausgestattet – die ablösefreie Verpflichtung von Jordan Larsson im letzten Sommer wurde beim S04 als Coup abgefeiert. Zu früh, wie sich zeigte. Trotz seines unbestrittenen Könnens bekam der Schwede auf Schalke kein Bein an den Boden. In der Liste der größten Transfer-Enttäuschungen der letzten Jahre dürfte der 25-Jährige weit oben rangieren.

Schon im November sickerte durch, dass die Verantwortlichen darüber nachdachten, ihn im Winter wieder abzugeben. Und so geschah es. Nach einer komplett enttäuschenden Hinrunde verlieh man Larsson an den FC Kopenhagen. Dort läuft es für den Schweden deutlich besser, wenn auch ebenfalls nicht wirklich gut. Im regulären Ligabetrieb kam er in jeder Partie zum Einsatz, in der anschließenden Meisterrunde musste er zurück auf die Bank (hier mehr). Beim letzten Spiel gegen Aarhus durfte er zumindest über eine Halbzeit ran, es blieb beim 0:0 und Larsson setzt kaum Akzente.

Jordan Larsson im Trikot des FC Kopenhagen. Foto: IMAGO/Gonzales Photo

S04-Flop Larsson über Kopenhagen: „Will hier weitermachen“

Wichtiger für den Rechtsaußen ist aber: Er fühlt sich in Dänemarks Hauptstadt wohl. Und so äußerte er nun ganz deutlich, dass er wenig Lust verspürt, zum FC Schalke 04 zurückzukehren. Der Zeitung „Extra Bladet“ sagt er: „Es ist bekannt, dass der FCK eine Kaufoption auf mich hat. Die Entscheidung liegt beim Verein, was er machen will. Aber ich für meinen Teil möchte hier weitermachen. Ich bin sehr zufrieden hier.“

Offen und deutlich erklärt er auf Nachfrage, ob er in jedem Fall bleiben will: „Ja absolut. Ich schlage keine Türen zu, aber ich fühle mich hier sehr wohl.“ Bei einer festgeschriebenen Ablöse von 2,2 Millionen Euro wird der Leihprofi in den letzten acht Spielen der Saison allerdings noch einmal liefern müssen, um Kopenhagen von einer festen Verpflichtung zu überzeugen.