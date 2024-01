FC Schalke 04: Gewinner der Vorbereitung – Juwel drängt auf Profi-Sprung

Beim FC Schalke 04 soll die gute Laune zurückkehren. Nach einer miesen Hinrunde hat das Trainingslager dabei geholfen. „Die Vibes sind gut“, sagt Karel Geraerts. Doch nicht nur das hat dem Trainer gefallen.

Einige Nachwuchsspieler hatte Geraerts mit nach Portugal genommen. Und die waren bislang DIE positive Überraschung beim FC Schalke 04. Besonders einer nutzte die Chance, auf sich aufmerksam zu machen – und darf nun mehr denn je auf den Sprung zu den Profis hoffen.

FC Schalke 04: Youngster kriegt Sonderlob

Neun Tage, 31 Spieler, ein Ziel: In Albufeira wollte sich jeder bestmöglich bei Trainer Karel Geraerts empfehlen. Um seinen Stammplatz zu behaupten, mehr Einsätze zu bekommen oder – im Fall der mitgereisten Nachwuchsspieler – ein Stück näher an den Traum der Profi-Karriere zu rücken. Fünf Talente aus der Knappenschmiede waren mit ins Trainingslager gekommen. Und sie machten ihre Sache super.

Vitalie Becker und Max Grüger (U19) sowie Niklas Castelle, Jimmy Kaparos und Steven van der Sloot (U23) spielten beim S04-Coach vor und machten den Profis dabei Beine. „Vor allem die jungen Spieler machen es sehr gut. Ich denke, sie haben diese Woche tolle Erfahrungen gemacht“, sagt Geraerts über die Youngster. Einer von ihnen wusste besonders zu überzeugen und holte sich ein Sonderlob ab.

Jimmy Kaparos ist fester Bestandteil der Schalker U23 in der Regionalliga. Mit 22 Jahren hat er den Profi-Traum aber garantiert noch nicht aufgegeben – und ist dem Ziel in Portugal ein ganzes Stück näher gekommen. In den Trainings konnte er mithalten, durfte in beiden Testspielen ran und machte dabei einen so guten Job, dass Geraerts ihm ein Sonderlob vergab. „Jimmy Kaparos hat im Mittelfeld gute Dinge gezeigt. Da waren einige interessante Sachen für mich dabei“, sagt er über den Niederländer.

Kaparos, im defensiven Mittelfeld zuhause, feierte bereits 2021 sein Profi-Debüt. Zu dem einen Einsatz kam bis heute aber kein zweiter hinzu. Das könnte sich in der Rückrunde ändern. Albufeira sei Dank.