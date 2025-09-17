Er spielte einst beim BVB: Schnappt Schalke jetzt bei diesem vereinslosen Profi zu?

Die Transfer-Planungen scheinen auf Schalke nach der Verpflichtung von Dylan Leonard abgeschlossen. Königsblau dürfte bis zum Winter auf allen Positionen gut aufgestellt sein.

Doch nun sorgt ein Bericht für jede Menge Diskussionen bei den Schalke-Fans. Schlägt der Revierklub tatsächlich noch einmal auf dem Transfermarkt zu? Ein ehemaliger Dortmunder könnte seine Zelte nun in Gelsenkirchen aufschlagen.

Dudziak ein Thema auf Schalke?

Dabei handelt es sich um Jeremy Dudziak, der eine schwierige Saison hinter sich hat. Der 30-Jährige sollte bei Hertha BSC als Führungsspieler vorangehen, verletzte sich allerdings zu Beginn der Spielzeit schwer und fiel infolge dessen mit einer Hüftverletzung das komplette Fußballjahr aus. Nach gerade einmal zwei Pflichtspieleinsätzen verlängerte die Hertha den auslaufenden Vertrag mit Dudziak nicht, seitdem ist der gebürtige Hamburger vereinslos.

Das ruft jetzt offenbar Schalke 04 auf den Plan. Denn wie „fussballtransfers“ berichtet, soll sich die Chefetage des S04 derzeit mit einer Verpflichtung Dudziaks beschäftigen. Der große Vorteil: Der 30-Jährige ist extrem flexibel einsetzbar. Dudziak kann sowohl auf der Linksverteidigerposition als auch im zentralen Mittelfeld agieren. Miron Muslic würde also vor allem von Dudziaks Flexibilität und Erfahrung profitieren.

Vergangenheit beim BVB

Brisant: Dudziak spielte bereits in seiner Jugendzeit auf Schalke. Nach zwei Jahren in der Knappenschmiede wechselte der Spieler allerdings zu Revier-Rivale Borussia Dortmund, wo Dudziak insgesamt sechs Jahre verbrachte. Nun könnte es also zu einer Rückkehr kommen.

Dennoch ist angesichts Dudziaks jüngster Verletzungshistorie zu bezweifeln, ob der 30-Jährige für Schalke eine Sofort-Verstärkung darstellt. Viel mehr als ein Einjahresvertrag ohne großes finanzielles Risiko für Königsblau dürfte es ohnehin nicht werden.