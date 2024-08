Schalke-Fans schauen neidisch zu – Ex-Star wieder vor Wechsel

In den vergangenen Jahren gab es einige Spieler, die die Schalke-Fans gerne weiterhin in ihrem Verein gesehen hätten. Doch aufgrund der sportlichen Talfahrt mussten sie immer wieder ihre Träume begraben. So war es auch bei Moritz Jenz.

Nun wechselt der Innenverteidiger erneut. Der Ex-Schalker wird den VfL Wolfsburg nach nur einem Jahr wieder verlassen und hat sich einem anderen Klub in der Bundesliga angeschlossen.

Schalke-Fans verfolgen es ganz genau – Jenz wechselt

Per Leihe kam Moritz Jenz in der Rückrunde 2022/23 vom FC Lorient zum FC Schalke 04. Jenz sorgte auf Anhieb dafür, dass sich die Schalker Defensive stabilisierte. Königsblau kämpfte auch dank des Innenverteidigers noch bis zum Ende um den Klassenerhalt, stieg aber schließlich doch in die 2. Bundesliga ab.

Damit war dann schnell klar: Eine feste Verpflichtung von Jenz kann sich der FC Schalke 04 nicht leisten. Stattdessen zog es den 25-Jährigen zum VfL Wolfsburg. Die Wölfe überwiesen insgesamt acht Millionen Euro an Lorient.

In seiner Debüt-Saison für den VfL Wolfsburg absolvierte Jenz insgesamt 23 Spiele, war in der Regel in der Innenverteidigung gesetzt. Wirklich glücklich verlief sein erstes Jahr bei den Wölfen allerdings nicht.

Jenz-Leihe zu Mainz offiziell

Beim Auftakt gegen den FC Bayern München saß Jenz nun sogar auf der Tribüne. Im internen Innenverteidiger-Ranking ist er abgerutscht, wechselt nun den Verein. Der FSV Mainz 05 hat am Mittwochabend (28. August) die einjährige Leihe offiziell verkündet.

Mit der Leihe haben sich die Mainzer zudem eine Kaufoption gesichert, um Jenz dann im kommenden Sommer fest verpflichten zu können. Bei den Pfälzern hofft der Abwehrspieler auf deutlich mehr Einsätze.