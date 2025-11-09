Warten hat ein Ende! Gute Nachrichten für Schalke-Trainer Fimpel

Für die U23 von Schalke 04 läuft es derzeit wie im Traum. Nach einer Vorsaison voller Abstiegssorgen rangiert die Mannschaft von Jakob Fimpel in dieser Spielzeit auf Tabellenplatz eins. Ein Ende der Erfolgsserie scheint nicht in Sicht.

Als wäre das nicht schon genug, erreicht Schalke-Coach Fimpel nun die nächste tolle Nachricht. Auf diesen Moment dürfte das Trainer-Talent lange hingearbeitet haben.

Schalke: Fimpel zum Trainerlehrgang zugelassen

Bereits zwei Mal musste Fimpel bei der Schalker Profimannschaft aushelfen. Nach den Entlassungen von Karel Geraerts und Kees van Wonderen setzte sich der 36-Jährige für insgesamt vier Spiele auf die Trainerbank und half Schalke damit aus der Patsche. Auch wenn der sportliche Erfolg ausblieb: Fimpel hat Eindruck hinterlassen. Ein dauerhaftes Engagement kam jedoch nicht in Frage.

Zumindest bis jetzt. Denn wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, wurde Fimpel zur Teilnahme am UEFA-Pro-Lizenz-Lehrgang zugelassen. Damit kommt er seinem Ziel, dauerhaft in den Profifußball einzusteigen, ein großes Stück näher. Sollte Fimpel den Lehrgang erfolgreich absolvieren, darf der Schalker U23-Coach fortan Mannschaften oberhalb der Regionalliga getreten.

Letzte Bedingung erfüllt

Die Teilnahme am UEFA-Pro-Lizenz-Lehrgang blieb Fimpel bis zuletzt noch verwehrt. Ganze drei Jahre musste der Schalker Trainer zunächst für die U23 des Revierklubs arbeiten. Diese letzte Bedingung hat Fimpel nun also erfüllt.

Ein Wehrmutstropfen gibt es dann aber doch: Der im Januar startende Lehrgang wird teilweise in Präsenz stattfinden. Die U23 von Schalke 04 wird ab und an also auf ihren Trainer verzichten müssen. Keine ideale Situation im Kampf um die Meisterschaft in der Regionalliga West.