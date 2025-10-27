Irre Aktion! Schalke-Leihgabe lässt Fans komplett ausflippen

Ekstase in Gelsenkirchen! Der Aufschwung des FC Schalke 04 ist auch Sportvorstand Frank Baumann zu verdanken. Er traf im Sommer mit Blick auf den königsblauen Kader einige wichtige Entscheidungen. Dabei lag er mit einigen Zugängen goldrichtig.

Doch auch auf der Abgabeseite hat der neue Schalke-Boss offenbar einen richtigen Riecher bewiesen. Ilyes Hamache konnte S04 keine regelmäßige Spielzeit garantieren, also lieh man ihn nach Frankreich aus. Und dort sorgte der Mittelfeldmann jetzt mit einem Traumtor für jede Menge Gesprächsstoff.

Schalke-Leihgabe Hamache brilliert

Auf Schalke hielt manch ein Fan Großes von Hamache, doch in dieser Saison hätte er sich im Kader von Miron Muslic zu oft hinten anstellen müssen. Deshalb verliehen ihn die Knappen an den französischen Zweitligisten SC Amiens. Dort kommt der 22-Jährige regelmäßig zum Einsatz. Richtig glänzen konnte er lange Zeit aber nicht.

Das änderte sich bereits am 10. Spieltag, als er beim 1:0-Sieg gegen AS Nancy das Siegtor vorbereitete. Eine Woche später folgte jetzt auch sein Debüttreffer für Amiens – und was war das für einer!

In der 72. Minute schnappte sich Hamache den Ball auf der linken Außenbahn und zog zum Dribbling an. Ein, zwei, drei, vier Gegenspieler ließ er teils spektakulär aussteigen. Im Strafraum behielt er dann die Ruhe, tunnelte den Keeper und netzte ein.

Traumtor sichert Sieg

Und es war nicht nur irgendein Tor, sondern das zum 2:1-Endstand. Mit seinem Solo-Lauf sicherte Hamache seiner Mannschaft den zweiten Sieg in Folge. Und sowohl Zuschauer als auch Mitspieler flippten völlig aus. Der Moment des Treffers – ein lautstarker im 13.000 Zuschauer fassenden Stadion des SC Amiens.

Solche Leistungen wird man sicherlich auch auf Schalke registrieren. Denn Amiens besitzt eine Kaufoption für den Spieler. Bestätigt er die Form der letzten beiden Spiele, könnte nächsten Sommer Geld in die klamme Klub-Kasse fließen.