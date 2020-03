Schalke – Hoffenheim im Live-Ticker: Platzt der S04-Knoten gegen die TSG?

Gelsenkirchen. Am Samstagnachmittag kommt es in der Bundesliga zum Spiel Schalke – Hoffenheim.

Schalke und Hoffenheim liefern sich ein direktes Duell im Kampf um die Europa-League-Plätze.

Schalke – Hoffenheim im Live-Ticker

Findet S04 nach zuletzt sechs sieglosen Ligaspielen in Folge wieder in die Erfolgsspur? Oder gibt es für die Mannschaft von Trainer David Wagner den nächsten Rückschlag?

Alle Infos zum Spiel Schalke – Hoffenheim im Live-Ticker!

Schalke – Hoffenheim -:- (-:-)

Tore:

Mögliche Aufstellungen:

Schalke: Schubert – Becker, Todibo, Nastasic – Kenny, McKennie, Oczipka – Matondo, Schöpf – Raman, Burgstaller

Hoffenheim: Baumann – Posch, Bicakcic, Hübner, Skov – Grillitsch – Rudy, Samassekou – Kaderabek, Baumgartner – Kramaric

14.16 Uhr: Für Markus Schubert wird es morgen die erste Bundesliga-Partie, seitdem Trainer David Wagner den 21-Jährigen zur neuen Nummer 1 gemacht hat. Am Dienstag im Pokalspiel gegen die Bayern zeigte Schubert bereits eine gute Leistung.

13.03 Uhr: Während die Schalker unter der Woche im DFB-Pokal gegen die Bayern (0:1) ran mussten, konnten die Hoffenheimer sich in Ruhe auf das Bundesligaspiel vorbereiten. Ob die englische Woche zum Nachteil für Schalke wird? Wir werden es morgen sehen.

11.38 Uhr: Das Hinspiel verlor Schalke in Hoffenheim mit 0:2. Kramaric und Bebou entschieden die Partie in der Schlussphase. Auch an das Heimspiel gegen Hoffenheim in der Vorsaison haben die Schalker keine guten Erinnerungen. Hoffenheim fegte die Königsblauen mit 5:2 vom Feld.

9.54 Uhr: In der Begegnung zwischen Schalke und Hoffenheim treffen zwei Krisen-Clubs aufeinander. Schalke wartet seit sechs Spielen auf einen Sieg, und Hoffenheim holte aus den vergangenen vier Partien nur einen Punkt. Der Kampf um Europa-League-Platz 6 zwischen Schalke, Hoffenheim und Wolfsburg verkam in den vergangenen Wochen zu einem Schneckenrennen.

Freitag, 6. März, 8.21 Uhr: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Spiel zwischen Schalke und Hoffenheim. Hier versorgen wir dich mit allen Infos rund um die Partie.