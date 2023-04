FC Schalke 04: S04-Fan nach Hoffenheim-Spiel in Lebensgefahr! Ordner wegen schockierender Gewalttat verhaftet

Das 0:2 des FC Schalke 04 in Hoffenheim ist bereits einige Zeit her – doch erst jetzt kommt eine schockierende Gewalttat ans Licht.

Ein Fan des FC Schalke 04 musste zeitweise um sein Leben kämpfen, nachdem er von einem Ordner die Treppe heruntergestoßen wurde. Der mutmaßliche Täter wurde gefasst, sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

FC Schalke 04: Fan nach Hoffenheim-Spiel in Lebensgefahr

Als Sicherheitsmitarbeiter sollte er sich eigentlich um die Sicherheit der Fans kümmern. Stattdessen brachte er einen S04-Fan in Lebensgefahr. Erst jetzt kommt eine schockierende Tat im Anschluss an das Schalke-Spiel in Hoffenheim ans Licht.

Ein 40-jähriger Ordner, so geht es aus seiner Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Heidelberg und Polizei Mannheim hervor, war beim Spiel Hoffenheim – Schalke mit einem Gästefan aneinandergeraten. Die Partie war bereits vorbei, als der Streit eskalierte. Der Stadion-Mitarbeiter stieß den Knappen-Anhänger die Stadiontreppen herunter. Der schlug heftig mit dem Kopf auf, trug schwerste Verletzungen davon und schwebte zeitweise sogar in Lebensgefahr.

Tatverdächtiger muss ins Gefängnis

Inzwischen hat die Polizei den Tatverdächtigen ermittelt. Am Mittwoch wurde er dem Haftrichter vorgeführt, sitzt bereits in Untersuchungshaft. Ihm wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Darauf steht eine Gefängnisstrafe von mindestens sechs Monaten, je nach Folgeschäden des Opfers und Vorstrafen des Täters kann es auch bis zu zehn Jahre Knast geben.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Die Ermittlungen zur Tat laufen weiter. Über den Fan des FC Schalke 04 und seinen gesundheitlichen Zustand nach der Tat ist zur Stunde nichts bekannt. Rund 18.000 S04-Fans hatten ihre Königsblauen nach Sinsheim begleitet.