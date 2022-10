Schalke – Hoffenheim: Kramer sorgt für faustdicke Überraschung – S04-Fans können es nicht glauben

Der 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga beginnt: Den Anfang macht die Partie Schalke – Hoffenheim.

Der Fokus ist beim Spiel Schalke – Hoffenheim besonders auf eine Person gerichtet: S04-Trainer Frank Kramer, der mächtig in der Kritik steht. Der Coach sorgte vor Anpfiff für eine große Überraschung.

Schalke – Hoffenheim: Kramer sorgt für Überraschung

Es ist ein Endspiel für Frank Kramer! Nach drei Niederlagen in Folge und einem sehr schwachen Auftreten des FC Schalke 04 bei Bayer Leverkusen (0:4) müssen Erfolge her. Bei der Partie Schalke – Hoffenheim wird daher besonders auf den S04-Coach geschaut. Der sorgte jetzt mit der Startaufstellung für eine Überraschung.

Im Vergleich zum Leverkusen-Spiel tauscht Kramer dreimal: Zum ersten Mal seit seiner Ankunft steht der Franzose Florent Mollet in der Startelf der Königsblauen. Der Neuzugang kommt für Sebastian Polter in die Partie. Außerdem starten Thomas Ouwejan für Tobias Mohr und Alex Kral steht ebenfalls nach langer Zeit wieder in der ersten Elf, für ihn muss Florian Flick auf die Bank.

Die S04-Aufstellung: Schwolow – Brunner, Greiml, Yoshida, Ouwejan – Kral, Krauß – Drexler, Mollet, Bülter – Terodde

Hoffenheim: Baumann – Kabak, Vogt, Nsoki – Skov, Geiger, Angelino – Prömel, Baumgartner – Rutter, Dabbur

Beim Blick auf die Aufstellung sieht alles nach einer Viererkette aus. Dabei könnte allerdings Alex Kral auch eine Position nach hinten rücken.

Fans freuen sich

Allerdings sind die S04-Fans eher über die Berufung von Mollet überrascht und gleichzeitig auch erfreut. Der Mittelfeldspieler wurde in der Sommerpause geholt, blieb aber unter Kramer bislang außen vor. Nur vier Kurzeinsätze in der Bundesliga und ein Kurzeinsatz im DFB-Pokal stehen bei ihm bislang zu Buche.

Ob er sich jetzt bei Schalke – Hoffenheim für mehr Einsatzzeiten beweisen kann? Das hoffen viele königsblaue Anhänger. „Freut mich für Mollet. Endlich kann er sich zeigen“, schreibt ein S04-Fan auf Twitter. „Endlich bekommt Mollet seine Chance“, hofft ein anderer. S04-Fan und Streamer „Gamerbrother“ scherzt: „Wusste nicht mal mehr, dass Mollet bei uns spielt.“