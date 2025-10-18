Es ist tatsächlich passiert! Bittere Schalke-Serie endgültig gerissen

Was für eine Vorstellung des FC Schalke 04! Die Knappen überrollen den Aufstiegsaspiranten aus Hannover regelrecht, gewinnen klar und deutlich mit 3:0. Für mindestens zwei Nächte steht man damit an der Tabellenspitze der 2. Liga – wer hätte das zu Saisonbeginn gedacht?

Der Jubel und die Euphorie bei den Fans des FC Schalke 04 ist entsprechend nahezu grenzenlos. Der Aufschwung unter Trainer Miron Muslic ist so groß, dass man jetzt sogar eine ganz bittere Serie hinter sich lassen konnte.

FC Schalke 04 besiegt „Schiedsrichter-Fluch“

Aberglaube ist auch im Fußball weit verbreitet. Egal ob Spieler oder Fans – jeder hat so seine Marotten. Und so entwickelte sich Schiedsrichter Martin Petersen zu einem Symbol Schalker Unglücks. Vor dem Spiel in Hannover hatte der Unparteiische acht Pflichtspiele der Knappen begleitet. Die bittere Bilanz: sechs Siege, zwei Unentschieden. Mit ihm an der Pfeife sollte es einfach nicht gelingen.

Doch in Hannover war es so weit. Das neue Muslic-Schalke trotz selbst diesem Schiedsrichterfluch und feiert den ersten Sieg unter Leitung Petersens. Dabei trat der Stuttgarter nur einmal groß in Szene.

Petersen nimmt Elfmeter zurück

Sekunden nach dem Wiederanpfiff entschied Petersen beim Stand von 2:0 für S04 auf Elfmeter für Hannover. Vitalie Becker hatte eine 96-Flanke gleich doppelt an den Arm bekommen. Doch nach Ansicht der TV-Bilder revidierte Petersen seine Entscheidung.

Anschließend musste die Partie einige Minuten unterbrochen werden, weil die technische Ausrüstung des Referees streikte und er diese erst austauschen lassen musste (hier liest du die Hintergründe dazu). All das hielt die Knappen nicht auf und brachte sie auch nicht aus dem Rhythmus.

Letztlich feierte Schalke 04 nach einem Doppelpack von Moussa Sylla und einem weiteren Treffer von Christian Gomis einen verdienten und ungefährdeten Sieg in der niedersächsischen Landeshauptstadt – und muss nun auch keine Sorge mehr haben, wenn der DFB Martin Petersen als Schiedsrichter benennt.