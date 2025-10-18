Irre Belohnung für Schalke-Helden! Karius macht kurzen Prozess

Die Erfolgswelle von Schalke 04 scheint nicht enden zu wollen. Die Mannschaft von Miron Muslic feiert einen 3:0-Auswärtssieg in Hannover und darf damit vorübergehend von der Tabellenspitze grüßen. Die Feierlichkeiten der Schalker Mannen gingen jedoch auch nach dem Spiel weiter.

Denn auf dem Heimweg Richtung Gelsenkirchen machten die Schalker Profis einen Zwischenstopp beim örtlichen McDonald’s. Einem Bericht zufolge hatte der frisch gebackene Tabellenführer fast die gesamte Gaststätte ausgeräumt und sich mit Burgern eingedeckt.

Schalke setzt auf Selbstbewusstsein und Teamgeist

Initiator der Aktion war im Übrigen Loris Karius. Das hat der bislang sichere Rückhalt des S04 gegenüber der „Bild“ verraten: „Ich habe schon am Tag vor dem Spiel gesagt: Wenn wir gegen Hannover gewinnen, halten wir auf der Rückfahrt mit dem Bus mal kurz an einem Restaurant an und dann geht die Rechnung auf mich!“

Dass die Stimmung in der Schalker Truppe derzeit prächtig ist, dürfte nicht verwundern. Königsblau hat die letzten vier Spiele in Serie gewonnen, der Aufstieg könnte damit immer mehr zum Thema werden. Karius will davon allerdings noch nichts wissen: „Wir sind selbstbewusst, aber nicht abgehoben. Wir haben erst den neunten Spieltag und die Liga ist unglaublich ausgeglichen, es geht sehr eng zu. Aktuell müssen wir noch kein Ziel ausgeben, dafür ist die Saison noch zu lang – schauen wir mal, wo wir Weihnachten stehen werden.“

Schalke-Youngster als Essensträger eingespannt

Um die Burger-Lieferung nach dem Sieg in Hannover mussten sich allerdings, in guter alter Fußballer-Manier, die Youngsters kümmern. Mauro Zalazar, Mertcan Ayhan, Felipe Sanchez und Vitalie Becker holten die Burger aus dem McDonald’s, während die restlichen Spieler im Mannschaftsbus warteten.

Die Rückfahrt nach Gelsenkirchen wurde für Schalke also zur Burger-Fete. Angesichts der Leistung in Hannover haben sich das Karius und Co. wohl redlich verdient.