Auch Hannover hat es schon bemerkt: Coach Titz mit warnenden Worten vor Schalke-Duell

Der Wind in der zweiten Liga hat sich mächtig gedreht. Freute sich mancher Gegner in den letzten Jahren insgeheim darauf, gegen Schalke möglicherweise einfach drei Punkte ergattern zu können, ist das nicht mehr der Fall. Die Knappen gehören als Tabellenzweiter derzeit zu den besten Teams der Liga.

Das hat man auch bei Hannover 96 registriert, die sich sicherlich auch selbst zu den Aufstiegskandidaten zählen. Das Duell verspricht also ein spannendes zu werden. Und 96-Coach Christian Titz findet daher auch mahnende Worte.

Muslic krempelt Schalke um

18 Punkte hat der S04 bisher geholt, liegt damit nur einen Zähler hinter dem Tabellenführer aus Elversberg. Innerhalb kürzester Zeit hat Neu-Trainer Miron Muslic die Mannschaft umgekrempelt, die Defensive deutlich stabilisiert.

Das sorgt auch beim kommenden Gegner für Respekt. „Schalke hat eine enorme Intensität und Wucht. Sie hatten einen guten Saisonstart, bei dem sie konstant gepunktet haben“, wird Trainer Titz auf der vereinseigenen Homepage der 96er zitiert.

Titz, der S04 in den vergangenen Jahren als Magdeburg-Trainer begegnete, hat zudem einen veränderten Stil unter Muslic ausgemacht. Die Königsblauen gehen „auf den zweiten Ball, sie bespielen die Tiefe, die Mannschaft hat in beide Richtungen eine hohe Laufbereitschaft und geht gern in diesen Stress-Fußball rein“, warnt Titz.

Einfluss durch Länderspielpause?

In der Matchvorbereitung kommt auf Titz offenbar einiges an Arbeit zu. Entsprechend freute er sich wohl über die Länderspielpause. So hatte er zusätzliche Tage, um Videostudium zu betreiben. Ob das bei der Einstellung seiner Spieler von Nutzen ist?

Klar ist auf jeden Fall: Der Respekt vor dem „neuen“ Schalke 04 ist groß und es dürfte eine Partie auf Augenhöhe werden. Ein großer Verdienst von Miron Muslic, der die 2. Liga mit seiner Mannschaft weiterhin aufmischen will.