Schalke-Hoffnungsträger außen vor – Ohrfeige von Muslic

Auf Schalke haben sich in der Vorbereitung auf die neue Saison einige Spieler hervorgetan. Vor allem Peter Remmert wusste den neuen Schalke-Trainer Miron Muslic zu überzeugen. Mit viel Fleiß erarbeitete sich der Youngster überraschend einen Platz in der Startelf.

Neben Remmert machte aber auch Ilyes Hamache in der Vorbereitung auf sich aufmerksam, so zumindest der Eindruck vieler Fans. Doch der Schein trügt. Nun kassiert der Franzose eine dicke Ohrfeige von seinem Trainer.

Hamache auf Schalke außen vor

Null Pflichtspielminuten hat Hamache in dieser Saison auf dem Konto. Zwar hatte der Linksaußen zwischendurch mit einer Krankheit zu kämpfen, allerdings scheint der Spielstil des 23-Jährigen ohnehin nicht zu demjenigen von Trainer Muslic zu passen. Hamaches Können mit dem Ball am Fuß ist unter dem intensiven Pressing seines Übungsleiters derzeit nicht gefragt.

Dass Muslic deswegen wohl nicht mehr auf die Dienste von Hamache zählt, daraus macht der 42-Jährige keinen Hehl: „Wir haben einen neuen Weg eingeschlagen, der sehr aktiv und laufstark ist. Dementsprechend wähle ich die Spieler aus.“ Klingt nicht danach, als hätte Hamache unter Muslic noch eine Chance auf Einsatzminuten.

Leihe als Ausweg?

Wie die WAZ zuletzt berichtete, ist Hamache deswegen einer von vielen Kandidaten für einen Last-Minute-Abgang. So soll Schalke dem Franzosen, der vertraglich noch bis 2028 an Königsblau gebunden ist, bei einem passendem Angebot keine Steine in den Weg legen wollen.

Konkretes Interesse an Hamache scheint es bis zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht zu geben. Es bleibt abzuwarten, ob sich das bis zur Schließung des Transferfensters am 1. September noch ändert.

