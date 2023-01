FC Schalke 04: Fans horchen auf – Berater bestätigt S04-Interesse

Noch rund zwei Wochen bleiben dem FC Schalke 04, um neue Spieler zu verpflichten. Bislang konnte S04 nur die Leihen von Niklas Tauer und Jere Uronen eintüten, auf einen neuen Flügelstürmer warten die Fans bislang vergeblich – und auch auf der Position des Innenverteidigers besteht durchaus noch Bedarf.

Mit 32 Gegentoren in 15 Partien hat der FC Schalke 04 die zweitschlechteste Defensive der Liga. Hinzu kommt, dass in Sepp van den Berg und Leo Greiml weiterhin zwei Innenverteidiger verletzt fehlen und Ibrahima Cissé von Trainer Thomas Reis in die U23 geschickt wurde. Passend dazu bestätigte nun ein Berater, dass der FC Schalke 04 Interesse an einem seiner Spieler hat.

FC Schalke 04 mit Interesse an Hadzikadunic

Schon Ende Dezember brachte DER WESTEN Dennis Hadzikadunic beim FC Schalke 04 ins Gespräch. Der Innenverteidiger ist 1,91 Meter groß, schnell und noch viel wichtiger: Er darf aufgrund einer FIFA-Regel ablösefrei wechseln.

Hadzikadunic steht noch bis Sommer beim FK Rostov unter Vertrag. Aufgrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine ist es ausländischen Spielern aber erlaubt, ihr Arbeitspapier auszusetzen. Dieses Schlupfloch nutzte Schalke schon bei Alex Kral und könnte es nun bei Hadzikadunic genauso machen.

Große Konkurrenz für Schalke

Jetzt bestätigte sein Agent Walid Faour gegenüber russischen Medien, dass der FC Schalke 04 zu den Interessenten gehören soll. Doch die Konkurrenz im Werben um den 24-Jährigen ist groß. Neben Feyenoord Rotterdam und dem FC Toulouse soll sogar Juventus Turin ein Auge auf den Innenverteidiger geworfen haben.

Aktuell hält sich Hadzikadunic bei seinem Jugendklub Malmö FF auf. Dort spielte der Schwede mit bosnischen Wurzeln im vergangenen Halbjahr schon auf Leihbasis, sucht jetzt aber eine neue Herausforderung. Schalke könnte eine Option für ihn sein, angesichts der großen Konkurrenz müssten Knäbel und Co. aber schon große Überzeugungskraft leisten.